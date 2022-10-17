“Бавовна у Москві” – Фонд “Повернись живим” разом з розвідкою запускають новий проєкт

Фонд «Повернись живим» оголосив про запуск нового, спільного з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України проєкту з пілотною назвою “бавовна у Москві”.

Ініціатива пов’язана з роботою на дальні дистанції, повідомив фонд у Facebook, передає NNS.

«Команда «Повернись живим» працює над проєктом близько двох місяців і днями фінально його законтрактувала», йдеться в пості.

У Twitter представники фонду натякнули на роботу зі зброєю дальньої дії в межах ініціативи.

«Не перший місяць працюємо над зброєю дальньої дії. Нам болить Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв, Київ та всі інші українські міста та села, по яким підступно стріляють росіяни. Ворог буде покараний», наголосили у «Повернись живим».

Фонд пообіцяв повідомити подробиці проєкту та його вартість згодом. Там пояснили, що кошти на ініціативу вже зібрано, але закликали людей не припиняти системно підтримувати українських захисників за посиланням savelife.in.ua/donate.

«Звертаємося до тисяч наших благодійників. Ми приголомшені кількістю пропозицій задонатити «на великий бум». Але фінансова складова проєкту вже реалізована. Тож закликаємо вас долучатися до системної допомоги Силам оборони України», зазначили у повідомленні.

Головне фото: https://joyreactor.cc/post/5322437

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