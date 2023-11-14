Заступник голови НБУ Олексій Шабан прокоментував можливість появи банкноти понад 1000 гривень.

Як передає НСН, про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю thepage.

Українці найбільше воліють зберігати готівку у банкнотах 500 і 1000 гривень. Та водночас, попри інфляцію та збільшення готівкової маси, Національний банк Україні поки що не планує випускати нову банкноту номіналом понад 1000 гривень.

“Ми поки що не бачимо необхідності розгляду можливості появи таких банкнот. Наразі основна банкнота в обігу – 500 грн (28% від загальної кількості банкнот в обігу)”, розповів Шабан.

В Україні за минулий рік значно зріс обсяг готівкової гривні. Гривня подешевшала, і заощадження громадян трохи знецінились. Водночас, нині немало українців зберігають частину своїх заощаджень у гривневій готівці. Переважно це банкноти номіналом 500 гривень.

Хоча, витіснення банкнот меншого номіналу грошима більшої вартості усе ж відбувається.

Так, до війни найпопулярнішою в українців для зберігання заощаджень була банкнота у 200 гривень. Але з початком війни їй довелося поступитись у рейтингу популярності 500 гривням.

“Я вважаю, що на це вплинуло повномасштабне вторгнення. На його початку багато людей прагнули перевести свої заощадження у готівку, тому така відносно велика за номіналом банкнота як 500 грн і стала більш затребуваною”, сказав Шабан.

Тепер замість 500 українці дедалі частіше відкладають заощадження у тисячегривневих банкнотах. Та все ж 1000 гривень поки що менш популярні, ніж 500.

Отже, 2 або 5 тисяч одним папірцем поки що не на часі, підсумував заступник голови НБУ.

Зазначимо, наразі в Україні в обігу перебувають шість номіналів монет (1, 2, 5, 10 грн та 10, 50 копійок) та шість номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1000 грн).

До повномасштабного вторгнення рф Нацбанком було ухвалено рішення про завершення процесу вилучення з обігу банкнот усіх номіналів зразків до 2003 року. Він мав завершитися у вересні цього року.

“Однак ми розуміємо, що через війну багато українців залишили свої будинки, на руках у них можуть зберігатися такі банкноти. Тому продовжили граничний термін їхнього вилучення на період дії воєнного стану в Україні та ще протягом 90 днів після його припинення”, додав Олексій Шабан.

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