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Війна

Який зараз мають вигляд Бахмут, Кліщіївка та Андріївка – фото Ліберових

Журналіст
Який зараз мають вигляд Бахмут, Кліщіївка та Андріївка – фото Ліберових
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Фотографи Костянтин та Влада Ліберови оприлюднили світлини, на яких показали, який зараз мають вигляд Бахмут, Кліщіївка та Андріївка.

Фотографії оприлюднені в Інстаграм, передає НСН.

Є речі, коментувати які не просто важко. Ти наче втрачаєш можливість мовлення. В голові та серці просто вирій емоцій. Лють. Біль. Ненависть. Жага помсти, пишуть Костянтин та Влада Ліберови.

1. Бахмут

2. Бахмут

3. Бахмут

4. Бахмут

5. Бахмут

Попереду багато років важкої роботи. Щось обовʼязково відбудується. А щось, як маленькі села, які ви бачите з 6 по 10 фото… На жаль, в нас немає відповіді на це питання, зазначили фотографи.

6. Кліщіївка

7. Кліщіївка

8. Кліщіївка

9. Кліщіївка

10. Андріївка

Не толеруйте ворога. Памʼятайте, хто це зробив з нами. Бо інакше наші діти будуть проходити через те саме, що й ми, зазначили митці.

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