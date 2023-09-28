Який зараз мають вигляд Бахмут, Кліщіївка та Андріївка – фото Ліберових

Фотографи Костянтин та Влада Ліберови оприлюднили світлини, на яких показали, який зараз мають вигляд Бахмут, Кліщіївка та Андріївка.

Фотографії оприлюднені в Інстаграм, передає НСН.

Є речі, коментувати які не просто важко. Ти наче втрачаєш можливість мовлення. В голові та серці просто вирій емоцій. Лють. Біль. Ненависть. Жага помсти, пишуть Костянтин та Влада Ліберови.

Попереду багато років важкої роботи. Щось обовʼязково відбудується. А щось, як маленькі села, які ви бачите з 6 по 10 фото… На жаль, в нас немає відповіді на це питання, зазначили фотографи.

Не толеруйте ворога. Памʼятайте, хто це зробив з нами. Бо інакше наші діти будуть проходити через те саме, що й ми, зазначили митці.

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