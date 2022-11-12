Бабуся на колінах зустрічає онука, який звільняв Херсон (відео)

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним Штірліц на своєму YouTube-каналі опублікував щемливе відео, як бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон, передає NNS.

11 листопада Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.

Цей день увійде в історію України як свідчення надзвичайної мужності та сили бійців ЗСУ.

“Бабуся на колінах зустрічає свого онука, який звільняв Херсон. Без коментарів… Історичні кадри”, підписав відео Анатолій Штефан.

Від учора у соцмережах з’являються кадри, на яких українці з прапорами гуляють центром Херсона і фотографуються.

В Інституті вивчення війни вважають, що російські військові більше не мають можливості утримувати правий берег Дніпра.

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