В Україні ажіотаж навколо солі: які ціни в інтернеті

Останніми днями в Україні спостерігається ажіотаж навколо солі, люди купують її навіть через інтернет.

Незважаючи на війну, наші люди намагаються заробити гроші, виставляючи оголошення з абсолютно нерентабельно високою ціною. Про це, спираючись на дані популярного рекламного майданчика, розповідає Телеграф, передає NNS.

Ажіотаж навколо солі

Усього за кілька днів, що минули після заяви найбільшого виробника солі в Україні “Артемсіль” про припинення роботи, люди розмели буквально всі запаси кулінарної приправи в магазинах. При цьому товар купувався навіть за завищеними цінами, часто – щоб бути згодом перепроданим у мережі.

На популярному сайті розміщення оголошень можна знайти чимало пропозицій щодо придбання солі. Вибір є – як звична приправа від “Артемсолі”, так і окремі іноземні марки. Ціна також різна: кілограм пропонують придбати як за 15 гривень, так і за 45 гривень.

Дехто навіть пропонує не просто покупку, а обмін, пояснюючи це тим, що має невеликі запаси ще з часів лютого.

Що буде з сіллю

Через те, що виробництво на якийсь час зупинили не тільки в “Артемсолі”, а й у ТОВ “Слов’янська сіль” (Донецька область), Україна може реально зіткнутися з дефіцитом цього товару.

Поки що в країні залишилося ще два підприємства, які продовжують виробництво солі – солеварня у Дрогобичі та Солотвинське родовище у Закарпатській області. Перші вже оголосили про намір збільшити своє виробництво, щомісяця постачаючи на ринок ще по 20 тисяч тонн понад звичну кількість товару. Втім, цього недостатньо навіть щоб забезпечити від дефіциту одну область, наприклад, Львівщину.

Швидше за все Україні доведеться звернутися за допомогою із сіллю до західних партнерів, що, звичайно ж, позначиться на цінах.

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