Авіакатастрофа під Житомиром – названо три версії трагедії

Авіакатастрофа під Житомиром, внаслідок якої розбились два літаки Повітряних сил ЗСУ, могла статися з трьох причин.

Як передає НСН, про це сказала радник з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону у понеділок, 28 серпня.

Вона зазначила, що ДБР буде розслідувати всі деталі авіакатастрофи та обіцяє провести ретельну перевірку для того, щоб встановити всі причини трагедії.

За її словами, до розслідування залучаються фахівці з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

“Щодо можливих версій… Попередня кваліфікація – це порушення правил польотів або підготовка до них. І за це дійсно є в Кримінальному кодексі покарання. Але також наразі слідством будуть розглядатися версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія – порушення при організації здійснення польотів”, сказала вона.

Сап’ян додала, що для того, аби довести одну з версій, потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один день. Сюди входять і судово-медичні експертизи, і експертизи з дешифрації чорних скриньок. Загалом йдеться про комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.

“Розраховуємо на те, що саме ці експертизи дадуть розуміння слідству як це відбулося. Але ми розуміємо, що від 25 числа до сьогоднішнього дня пройшло трішки часу. І зараз, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір”, сказала вона.

Авіакатастрофа під Житомиром

25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі. Воно може тривати до півроку.

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