Аваков оприлюднив перехоплені дані армії рф щодо втрат в Україні – загальні втрати окупаційних сил російської федерації можуть становити понад 50 тисяч осіб.

Про це Арсен Аваков повідомив у Twitter, передає NNS.

Згідно з перехопленим внутрішньоштабним зведенням росіян, лише у збройних силах рф безповоротні втрати перевалили за 40 тисяч.

Ще понад 10 тисяч втратили приватні військові компанії, залучені кремлем до війни проти України. .

“І знову патріоти перехопили всіма нами улюблене внутрішньоштабне рашистське зведення інформації: “На ранок 9 липня 2022 року безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 41315 осіб. Втрати ПВК – 10751 загиблих. У Росгвардії з початку військових дій – 2094 року вбитими і зниклими безвісти”, процитував перехоплені дані.

📌👁👌 и вновь патриоты перехватили внутрештабную рашистскую сводку:

«На утро 9.07.22 безвозвратные потери личного состава ВС РФ – 41315 человек. Потери ЧВК- 10751 погибших. В Росгвардии с начала военных действий – 2094 убитыми и пропавшими без вести» Слава ЗСУ!🇺🇦 #война2022 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 9, 2022

Зазначимо, росія свої втрати на українських фронтах ретельно приховує. Проте зведення щодня публікує Генштаб ЗСУ. Згідно з його даними, на ранок 9 липня армія рф втратила вбитими 37 200 осіб.

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