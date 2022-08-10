АТБ закриває всі свої магазини в одній з областей України

Мережа супермаркетів АТБ більше не працюватиме в Донецькій області. Магазини закриються з 12 серпня.

Про таку новину повідомив в.о мера Селідового Руслан Суков, передає NNS.

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За словами Сукова, причиною закриття магазинів є загострення ситуації в області. Також він повідомив, що українська мережа не хоче йти на діалог.

“На діалог йти не будуть”, зазначив в.о. мера Селідового.

Цікаво, що на сайті компанії інформації про припинення роботи Донецької області немає.

Станом на кінець липня в списку працюючих магазинів мережі були вказані супермаркети в Покровську, Селідовому, Добропіллі та Новогродівці.

Зазначимо, що 5 серпня у Торецьку було пошкоджено магазин мережі через обстріл росіян.

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