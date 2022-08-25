Компанія «АТБ» виплачує грошову допомогу родинам загиблих та пораненим співробітникам.

Про це пише zaxid.net, передає NNS.

Згідно з оновленими даними компанії, 54 працівники підприємств, що входять до складу корпорації «АТБ», уже заплатили найвищу ціну – віддали своє життя, відстоюючи незалежність і суверенітет нашої країни. Більше сотні – зазнали поранень різних ступенів важкості у боях з окупантом, а дехто під час жорстоких ракетних ударів по мирних українських містах.

Як патріотичний і відповідальний бізнес «АТБ» підтримує співробітників та їхні родини. До кадрової політики підприємств корпорації було внесено доповнення щодо виплат матеріальної допомоги пораненим під час бойових дій і сім’ям загиблих співробітників. Відтак у разі загибелі мобілізованого на фронт працівника «АТБ» виплачуються так звана базова сума допомоги, до якої додається доплата на кожну неповнолітню дитину в його родині. Це не залежить від того, загинула людина у бою чи померла у шпиталі від поранень, отриманих під час виконання військового обов’язку. Також родина додатково отримує грошову допомогу на гідне поховання свого героя.

Пораненим працівникам «АТБ» компанія виплачує матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію.

За 6 місяців війни загальна сума виплаченої допомоги корпорацією «АТБ» родинам загиблих і пораненим працівникам вже сягає понад 10 мільйонів гривень.

Понад 3 тисячі працівників «АТБ» вступили до лав ЗСУ

Загалом сьогодні в компаніях, які входять до складу корпорації «АТБ», у тому числі на флагманському підприємстві – улюбленій українцями торговельній мережі «АТБ», офіційно працевлаштовано понад 50 тисяч громадян.

Станом на поточний час уже понад 3 тисячі з них вступили до лав ЗСУ, змінили звичну уніформу на військове спорядження та взяли до рук бойову зброю. До війни це були водії, працівники складських центрів, персонал знайомих кожному з нас супермаркетів (охоронці, касири тощо). Та зараз ці герої вже вписали свої імена в новітню історію України, зробивши, здавалося б, неможливе – зламавши плани окупантів, зупинивши ворога, чия чисельність і вогнева потужність на початку війни перевищувала нашу в десятки разів.

А тим часом їхні колеги перейшли на особливий режим роботи, забезпечивши нашим захисникам надійний міцний тил. Саме завдяки їхнім зусиллям на поличках більш як тисячі зручних магазинів мережі у всіх куточках країни (окрім тимчасово окупованих територій) щодня представлений широкий асортимент свіжих продуктів і добротних товарів першої необхідності. Ці люди самовіддано працюють на вітчизняну економіку, надаючи мільйонам українцям можливість щодня придбати гарантовано свіжі продукти та якісні товари першої необхідності. Вони збирають кошти на підтримку армії, лікування поранених дітей, стабільно наповнюють бюджети всіх рівнів. Словом, тримають стрій на передовій продовольчої й економічної безпеки країни та день у день наближають нашу спільну перемогу.