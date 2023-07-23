Атака на Одесу у Повітряних силах розповіли, що та звідки запускали окупанти

Уночі 23 липня 2023 року була здійснена чергова атака на Одесу. У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити, передає НСН.

Атака на Одещину вночі 23 липня

Загалом противник застосував 19 ракет різних типів:

5 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

4 крилаті ракети морського базування «Калібр» – імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (Крим).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 повітряних цілей:

4 крилаті ракети морського базування «Калібр»;

5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К».

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала більше 15 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Деталі удару по Одесі вночі 23 липня читайте тут: Чергова нічна атака на Одесу – є загиблі та поранені, зруйновано храм (фото, відео)

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