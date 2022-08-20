Арестовича немає у переліку радників керівництва Офісу президента

Арестовича немає у переліку ані штатних, ані позаштатних радників керівництва Офісу президента.

Ці дані надали у відповідь на запит Українського Тижня і вони актуальні станом на 18 серпня, передає NNS.

У президента і керівництва Офісу президента 46 штатних і позаштатних радників. У переліку немає імені Олексія Арестовича, хоча є інші відомі публічні речники влади, наприклад, Михайло Подоляк та Сергій Лещенко – обидва є радниками керівника Офісу президента поза штатом.

При цьому Арестовича й далі часто називають радником керівника ОП. Наприклад, опубліковане 11 серпня інтерв’ю Дмитра Гордона з Арестовичем так і називається: «Інтерв’ю Дмитра Гордона із радником керівника Офісу президента України Олексієм Арестовичем. 2022 рік».

У випуску 26 липня програми «Фейгін live», де Арестович регулярно бере участь як гість, була розмова й про його роботу в ОП.

Варто зазначити, що ще наприкінці травня Арестовича називали «радником керівника Офісу президента» на офіційній сторінці ОП у Telegram. Зокрема, його акаунти називали в переліку офіційних для отримання «достовірної інформації з надійних джерел».

Слід також зауважити, що протягом останніх місяців Арестович публічно часто використовує щодо себе формулювання «радник Офісу президента, позаштатний». Такого формулювання посади Тижню не вдалося знайти ані в постановах і ухвалах судів, ані в розпорядженнях, указах чи інших публічних документах держорганів. Водночас ані влада, ані сам Арестович жодного разу не спростовували те, як його представляють у пресі.

Разом із тим, згідно опублікованого 18 серпня опитування громадської думки, проведеного КМІС за замовлення мережі ОПОРА, Арестович входить до переліку лідерів за довірою громадськості в Україні. До того ж, це було відкрите запитання, тобто респонденти самі мали згадати ім’я того, чиїй інформації довіряють.