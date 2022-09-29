Арестович назвав місце, куди росія може вдарити ядерною зброєю. Він припустив, що путін демонстративно може завдати ядерного удару по острову Зміїний.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував погрози путінського режиму щодо використання ядерної зброї.

Як передає NNS, про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним, пише ТСН.

“Що потрібно сказати про використання ядерної зброї. Це проводиться операція стратегічного масштабу. Вона включає у себе проведення “референдуму”, мобілізацію і фейкові погрози ядерною зброєю. Наступального потенціалу немає, тільки оборона: “ми (росія. – ред.) анексовані території будемо захищати, як російські”. Що вони захищати не вміють, ми бачимо. Тому єдиний вихід – ядерна зброя. Тому вони або мають бити по угрупуванню, що наступає, або вони повинні бити по поставках зброї: великі залізничні вузли, якісь тунелі, мости поближче до західного кордону тощо”, зазначив Арестович.

Радник ОП нагадав, що Сполучені Штати і зокрема Байден попередили путіна про неприпустимість використання ядерної зброї і рішучу відповідь у разі її застосування.

Арестович припустив, що путін демонстративно може завдати ядерного удару по острову Зміїний.

“Тому потрібно вирішувати якось, щоб на відповідь не нарватися, я не думаю, що вони готові до відповіді. Але в той же час “пацан сказав, пацан зробив”. Зміїний – дуже хороший варіант. Демонстративно. Для мене це виглядає, як вилучення протестного потенціалу в росії і підйом переговорний ставок з Україною та Європою”, підсумував він.

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