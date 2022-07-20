Антибіотики продаватимуть за новими правилами: які це може спричинить проблеми

В українських аптеках з 1 серпня антибіотики продаватимуть тільки за рецептом лікаря.

Це ускладнює доступність пересічного українцям до ліків, однак зменшить рівень самолікування, яке часто призводить до негативних наслідків.

Про можливі наслідки такого нововведення, інформує NNS з посиланням на “Апостроф“.

Тепер, щоб отримати рецепт на антибіотик, потрібно потрапити на прийом до лікаря після попереднього запису в HELSI чи в реєстратурі.

Зазвичай черги на такі прийоми бувають довгими, тим більше в умовах війни. До того ж багато лікарів пішли на фронт допомагати ЗСУ або ж залишилися в тимчасовій окупації.

“Доступність кваліфікованої медичної допомоги через війну в деяких містах дорівнює нулю, а в деяких містах суттєво знизилася: Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв. А якщо брати села, то є й такі, де лікарів взагалі немає. Вони виїхали з сім’ями. Тому до доступності допомоги є багато питань”, розповів заступник голови правління Всеукраїнського лікарського співтовариства Костянтин Надутий.

Таким чином, відсутність доступу до лікарів може спричинити низку супутніх проблем, зокрема, розвиток “чорного” ринку протимікробних препаратів, який підживлюватиметься контрабандою, контрафактом, простроченням. Вживання таких препаратів – це великий ризик для життя та здоров’я.

“До нас прийшла величезна кількість не врахованої добре гуманітарної допомоги. І там були наркотичні анальгетики і в тому числі, антибіотики широкого спектру дії. Європа нам допомогла абсолютно щиро, але де ці препарати зараз, у яких кількостях, як контролюється їхній оборот – невідомо. Почнеться відпуск за рецептами, і виявиться, що половина цих препаратів уже на “чорному” ринку. Що зміниться? Люди як приймали самі, так і прийматимуть антибіотики, тільки хтось собі при цьому набиватиме кишені”, наголосив Надутий.

Крім того, існує таке явище як купівля антибіотиків у ветеринарних аптеках. Такі препарати не повинні потрапляти в людський організм, тому що у ветеринарії інші стандарти безпеки.

Для уникнення подібних проблем у МОЗ запевнили, що під час перехідного періоду, який триватиме до кінця 2022 року, електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем.

Водночас рішення про продаж антибіотиків виняткового за рецептом – це наближення до європейських норм медицини та спосіб зупинити нерегульоване застосування антибіотиків, через яке розвивається такий небезпечний процес як антибіотикорезистентність.

Всесвітня організація охорони здоров’я називає проблему резистентності до антимікробних препаратів однією з десяти глобальних загроз здоров’ю людства.

“Фармацевт зможе відпустити антибіотик в аптеці у три способи: за електронним рецептом (якщо аптека підключена до ЕСОЗ), за паперовим рецептом й інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді буде прирівняна до офіційного документа. Пацієнт зможе придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити аптечному працівнику довідку чи паперовий рецепт. Реалізація цього рішення є одним із кроків у протидії глобальній проблемі антибіотикорезистентності, а також дозволить відстежувати дані про призначення й обʼєми використання антибіотиків в Україні”, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У МОЗ наголосили, що виняток буде діяти тільки для аптек, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій або таких, що перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджений відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Такі аптеки тимчасово на час дії воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря, кажуть у міністерстві.

Крім того, за повідомленням, у зоні ведення бойових дій і на окупованих територіях антибактеріальні препарати, як і нині, відпускатимуть без рецепта.