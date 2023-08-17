Власника AliExpress внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанії зокрема належить один з найбільших у світі інтернет-магазинів AliExpress.

Про це йдеться на сайті НАЗК, передає НСН.

Після реструктуризації компанії у 2023 році, на території росії найбільшого поширення набув інтернет-магазин AliExpress, яким керує дочірня російська компанія ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)».

Зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd, до якої зокрема належить дочірня компанія, станом на 2023 рік продовжує бізнес у рф.

Таким чином прибуток ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» за 2022 рік склав близько 160 мільйонів доларів. У НАЗК наголошують, що Alibaba Group також надає свої платформи для продажу товарів з міді, яку росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України.

Так, з жовтня 2022 року по березень 2023 року китайська компанія Quzhou Nova закупала понад 3,2 тисячі тонн мідного сплаву у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування, що перебуває в окупації. Загальна сума купівлі становить 7,4 мільйона доларів.

Крім того, Alibaba вдається до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російсько-українською війною.

У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера за допис про війну. Тоді профіль українця на AliExpress налічував 268 тисяч підписників. Водночас проросійські дописи на платформі не видаляються.

«Всі наведені факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно», додали в НАЗК.

У переліку міжнародних спонсорів війни перебувають 34 компанії. Їх автоматично вносять до World-Check — бази даних людей та організацій із підвищеним ризиком, яку використовують у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними й репутаційними ризиками.

У переліку вже є Bacardi, «Райффайзен Банк», Xiaomi, Milka, Unilever, а також мережі роздрібної торгівлі «Ашан», Leroy Merlin і Metro.

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