Акція для пенсіонерів від Ощадбанку – як отримати сертифікат на 500 грн

Акція для пенсіонерів від Ощадбанку: на кого чекає грошовий подарунок, який можна витратити в АТБ.

Як стало відомо NNS державний Ощадбанк оголосив акцію для українських пенсіонерів, про це повідомила пресслужба банку у соцмережі Facebook.

Банк обіцяє сертифікат на 500 грн на покупки у мережі супермаркетів АТБ. Для того, щоб взяти участь в акції, потрібно лише оформити пенсійну банківську картку Mastercard від Ощадбанку.

“Дбаємо про старших. А тому для тих, хто оформить пенсійну картку в Ощаді, бажаємо зробити ще й приємний та безумовно корисний подарунок”, йдеться у повідомленні.

Деталі акції

Усі охочі отримати грошовий приз від Ощадбанку повинні виконати певні правила:

потрібно оформити пенсійну картку Mastercard в Ощадбанку; дочекатися зарахування на дану картку першої пенсії;

здійснити цією карткою розрахунок (це може бути оплата будь-якої покупки від 100 грн);

отримати сертифікат від мережі АТБ на 500 грн.

Акція триватиме до 31 грудня поточного року.

Робота Ощадбанку в умовах війни

Раніше у фінустанові зауважували, що навіть в умовах війни Ощадбанку вдається забезпечувати високі показники ліквідності та платоспроможності. Фінустанова надалі стабільно надає банківське обслуговування і кредитну допомогу громадянам та компаніям.

Також Ощадбанк взяв на себе відповідальність за виплати пенсій у Донецькій та Харківській областях. Оскільки Укрпошта не має технічних можливостей здійснювати виплату і доставку коштів, жителі цих регіонів отримуватимуть виплати на пенсійні рахунки в банку.