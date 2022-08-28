Міністерство внутрішніх справ розробило “Абетку з безпеки“, у якій дали пояснення, як має діяти дитина під час повітряної тривоги у різних місцях.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Телеграф.

Що має робити дитина під час повітряної тривоги

Перш за все, дитина шкільного віку має усвідомити, що повітряна тривога — це сигнал, який говорить про загрозу ракетного удару з повітря. Ігнорувати його не можна, адже це небезпечно для життя. У таких випадках просте правило — перейти в укриття, може зберегти здоров’я.

Крім цього, поясніть дитині, як діяти, коли вона чує сигнал тривоги у різних місцях:

У закладі освіти — слід чітко виконувати вказівки вчителів, швидко та без паніки перейти в укриття. А після команди “Відбій повітряної тривоги” разом з вчителем можна вийти з укриття та повертатися до класу.

— слід чітко виконувати вказівки вчителів, швидко та без паніки перейти в укриття. А після команди “Відбій повітряної тривоги” разом з вчителем можна вийти з укриття та повертатися до класу. Коли дитина вдома — закрити вікна, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, вимкнути світло, взяти з собою необхідні речі, попередити сусідів та одиноких людей, після цього разом з дорослими йти до найближчого укриття.

— закрити вікна, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, вимкнути світло, взяти з собою необхідні речі, попередити сусідів та одиноких людей, після цього разом з дорослими йти до найближчого укриття. На вулиці — одразу прямувати до найближчого укриття, якщо вказівників про укриття немає — запитати й дорослих. Якщо поряд взагалі немає укриттів, але є лісосмуга, то можна рухатися в її напрямку і ховатися там (дерева забирають на себе розліт осколків).

— одразу прямувати до найближчого укриття, якщо вказівників про укриття немає — запитати й дорослих. Якщо поряд взагалі немає укриттів, але є лісосмуга, то можна рухатися в її напрямку і ховатися там (дерева забирають на себе розліт осколків). У громадському місці — уважно слухати повідомлення адміністрації, дотримуватися її інструкцій та рухатися в оголошені укриття. Важливо під час евакуації не користуватися ліфтами та прямувати чітко визначеними маршрутами.

У МВС додали, що дитина також має знати, що у випадку відсутності поруч укриття — від потенційної небезпеки може врятувати правило “двох стін”. Тобто дитині треба знайти у приміщенні таке місце, яке від місця потенційного влучання снаряда буде відділено двома стінами.

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