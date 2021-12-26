5 історій українських зірок, які стали жертвами домашнього насильства

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стали жертвами домашнього насильства
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Жорстокість зустрічається нам на кожному кроці. Безліч українських жінок скаржаться на насильство в сім’ї і навіть зірки сцени не стали винятком – 5 історій українських зірок, які стали жертвами домашнього насильства.

Про це NNS дізнався з повідомлення Novyny.LIVE.

Оксана Байрак

стали жертвами домашнього насильства

Оксана Байрак

Українська кінорежисер Оксана Байрак зіткнулася з жахливою жорстокістю на самому початку сімейного життя. Новоспечений чоловік в якості “весільного подарунка” влаштував їй струс мозку.

“Після весілля мій чоловік несподівано підняв на мене руку: він вдарив мене в голову так, що у мене стався струс мозку. У цю ж секунду він перестав бути моїм чоловіком по факту. Де-юре наш шлюб тривав ще півроку, він валявся у мене в ногах і просив вибачення. Але я сказала тверде “ні”, тому що неможливо, щоб чоловік піднімав на жінку руку”,поділилася зірка своєю історією.

Гайтана

стали жертвами домашнього насильства

Гайтана

Співачка Гайтана стала жертвою справжнього домашнього тирана. Коли вона все ж змогла втекти від нього – колишній не побажав відпускати співачку просто так. Справа дійшла до найму охорони і заяви в поліцію.

“Одного разу я найняла охоронця. Це був вимушений крок. Мені погрожував колишній. Після чергового скандалу я викликала міліцію, коли він спав, зібравши речі я назавжди зникла з його життя. Він довго переслідував мене і намагався підловити, коли я поверталася додому”,зізналася Гайтана.

Оля Полякова

стали жертвами домашнього насильства

Оля Полякова

Зірка української сцени Оля Полякова довго терпіла жорстоке ставлення, бо щиро любила мучителя. А ось коли вона змогла піти від нього – чоловік спалив квартиру Полякової, а її саму жорстоко побили.

“Мене побив чоловік. Мене він періодично бив. А коли я його кинула, він підпалив мені квартиру. Найняв якихось своїх дружбанів, і вони мене зловили під клубом нічним і побили до напівнепритомного стану, до розсічення брови. Мені було 17 років, була і кримінальна справа. Сьогодні ця людина – політик. Він не відомий політик, з Вінниці”,поділилася Полякова.

Ксенія Мішина

стали жертвами домашнього насильства

Ксенія Мішина

Українська актриса, зірка “Кріпосної” і шоу “Холостячка” Ксенія Мішина зізналася – в токсичних відносинах побувала не раз. З одних – втекла будучи вагітною. А ось другі починалися дуже красиво і романтично… але закінчилися приниженнями і побоями.

“Все погіршувалося, я регулярно слухала, що всі актриси – повії і я повинна зробити вибір: професія або сім’я. Зриви змін, скандали, агресивні ревнощі, фактично арешти в квартирі, коли я повинна йти на роботу. Жадібність, фінансовий тиск і приниження аж до відбирання всіх подарунків. Потім в хід пішли руки. І нікого в світі, хто може захистити”,розповіла Мішина.

Яна Клочкова

стали жертвами домашнього насильства

Яна Клочкова

Українська олімпійська чемпіонка Яна Клочкова свого часу стала жертвою чоловіка-абьюзера. Він не соромився і піднімати на спортсменку руку.

“Був такий, що навіть руку піднімав! Ну, це все швидко закінчилося! Але це теж було. Ми розлучалися кілька разів. І кожен раз він таким способом вирішував, що я не повинна від абьюзера йти”,зізналася одного разу Клочкова.

Якщо ви стали жертвою чи свідком домашнього насильства обов’язково повідомте про це по одному з телефонів:

  • 102 – Національна поліція України;
  • 1547 – урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства;
  • 772 або 0 800 500 225 – Національна дитяча гаряча лінія.

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