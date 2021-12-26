Жорстокість зустрічається нам на кожному кроці. Безліч українських жінок скаржаться на насильство в сім’ї і навіть зірки сцени не стали винятком – 5 історій українських зірок, які стали жертвами домашнього насильства.

Про це NNS дізнався з повідомлення Novyny.LIVE.

Оксана Байрак

Українська кінорежисер Оксана Байрак зіткнулася з жахливою жорстокістю на самому початку сімейного життя. Новоспечений чоловік в якості “весільного подарунка” влаштував їй струс мозку.

“Після весілля мій чоловік несподівано підняв на мене руку: він вдарив мене в голову так, що у мене стався струс мозку. У цю ж секунду він перестав бути моїм чоловіком по факту. Де-юре наш шлюб тривав ще півроку, він валявся у мене в ногах і просив вибачення. Але я сказала тверде “ні”, тому що неможливо, щоб чоловік піднімав на жінку руку”, поділилася зірка своєю історією.

Гайтана

Співачка Гайтана стала жертвою справжнього домашнього тирана. Коли вона все ж змогла втекти від нього – колишній не побажав відпускати співачку просто так. Справа дійшла до найму охорони і заяви в поліцію.

“Одного разу я найняла охоронця. Це був вимушений крок. Мені погрожував колишній. Після чергового скандалу я викликала міліцію, коли він спав, зібравши речі я назавжди зникла з його життя. Він довго переслідував мене і намагався підловити, коли я поверталася додому”, зізналася Гайтана.

Оля Полякова

Зірка української сцени Оля Полякова довго терпіла жорстоке ставлення, бо щиро любила мучителя. А ось коли вона змогла піти від нього – чоловік спалив квартиру Полякової, а її саму жорстоко побили.

“Мене побив чоловік. Мене він періодично бив. А коли я його кинула, він підпалив мені квартиру. Найняв якихось своїх дружбанів, і вони мене зловили під клубом нічним і побили до напівнепритомного стану, до розсічення брови. Мені було 17 років, була і кримінальна справа. Сьогодні ця людина – політик. Він не відомий політик, з Вінниці”, поділилася Полякова.

Ксенія Мішина

Українська актриса, зірка “Кріпосної” і шоу “Холостячка” Ксенія Мішина зізналася – в токсичних відносинах побувала не раз. З одних – втекла будучи вагітною. А ось другі починалися дуже красиво і романтично… але закінчилися приниженнями і побоями.

“Все погіршувалося, я регулярно слухала, що всі актриси – повії і я повинна зробити вибір: професія або сім’я. Зриви змін, скандали, агресивні ревнощі, фактично арешти в квартирі, коли я повинна йти на роботу. Жадібність, фінансовий тиск і приниження аж до відбирання всіх подарунків. Потім в хід пішли руки. І нікого в світі, хто може захистити”, розповіла Мішина.

Яна Клочкова

Українська олімпійська чемпіонка Яна Клочкова свого часу стала жертвою чоловіка-абьюзера. Він не соромився і піднімати на спортсменку руку.

“Був такий, що навіть руку піднімав! Ну, це все швидко закінчилося! Але це теж було. Ми розлучалися кілька разів. І кожен раз він таким способом вирішував, що я не повинна від абьюзера йти”, зізналася одного разу Клочкова.

Якщо ви стали жертвою чи свідком домашнього насильства обов’язково повідомте про це по одному з телефонів:

102 – Національна поліція України;

1547 – урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства;

772 або 0 800 500 225 – Національна дитяча гаряча лінія.

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