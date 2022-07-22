НБУ 21 липня понизив офіційний курс гривні до долара США на 25% – до 36,5686 грн/дол. США. Як це вплине на життя українців.

Як передає NNS, про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

«Для звичайних громадян – залежить від того, в якому вигляді вони отримують доходи, які товари вони купують – звичайно, це рішення матиме певні ефекти. Для тих громадян, які отримують доходи в гривні, вартість життя дещо зросте через певний перенос корекції обмінного курсу на ціни, на інфляцію, хоча, на нашу думку, за нашими оцінками цей перенос не буде значним – у нас інфляція набагато більше підвищується через ефекти війни на пропозицію товарів, на вартість логістики, на вартість товарів на світових товарних ринках», сказав Ніколайчук.

За його словами, при цьому для тих громадян, які, наприклад, продають свої товари та послуги на закордонних ринках і отримують надходження в іноземній валюті, еквівалент їхніх доходів у гривні зросте.

Ніколайчук наголосив, що Нацбанку буде легше утримувати ситуацію на валютному ринку збалансованою, і це рішення в тому числі спрямовано на уникнення макрофінансової дестабілізації.

«Так само і для бюджету це рішення є досить вигідним, оскільки бюджет частину своїх доходів отримує від податків на імпорт, розуміючи, що імпорт в гривневому еквіваленті зросте, його вартість, більшими будуть і доходи бюджету. Так само зараз уряд отримує значну частину свого фінансування у вигляді коштів від офіційних партнерів як кредити, гранти у валюті і, власне, у гривневому еквіваленті через наше рішення його можливості фінансувати дефіцит бюджету за рахунок зовнішніх ресурсів зростають», зазначив заступник голови НБУ.

Чому НБУ змінив курс гривні одразу на 25%?

«Війна триває вже майже п’ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань. Враховуючи це, Національний банк здійснює разову корекцію офіційного курсу гривні до долара США та фіксує його на рівні 36,56 грн/$», заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Нацбанку переконують, що подібна корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютного виторгу експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Множинність курсів гривні до валюти (офіційний, банківський, в обмінниках, на «чорному ринку») створював умови для відтоку валюти із резервів НБУ. Бо, якщо хтось міг купити долар США по 29.25 грн, а продати по 36-37 грн, то він це робив постійно. У НБУ визнавали це і назвали такі операції «картковий туризм». Прибутковість від такої операції на стільки велика, що покривала усі ризики. І такі можливості мали й ті, хто завозив в країну імпорт.

«Рішення підняти рівень фіксованого курсу давно назріло – бо за фактичної відсутності обмежень на імпорт така значна різниця в курсах призводила до значного зменшення міжнародних резервів. Відтак, й до погіршення макроситуації в Україні. Тим більше, що долар за останні пів року дуже зміцнився до основних світових валют – тож помірно девальвувати гривню це просто очевидне рішення. Приведення курсу до реальності», розповів LB.ua про причини рішення Нацбанку економічний експерт Євген Дубогриз.

Підтримка попереднього фіксованого курсу коштувала Україні декількох мільярдів доларів з міжнародних валютних резервів НБУ щомісяця. Темпи зростали, і вони через це могли вичерпатись вже за три місяці.

З іншого боку, ті хто мав валюту за кордоном, бо продавав там товари чи послуги, постійно ставив собі питання: «Навіщо я буду заводити долар і продавати його по 29.25 грн, якщо в обмінних пунктах його продають по 36-37 грн?». Це зменшувало надходження іноземних грошей в Україну.

І це був не лише великий бізнес, який торгував зерном та металами, а й фізичні особи-підприємці, які працювали в IT-секторі.

Тож рішення щодо зміни курсу було очікуваним для експертів. Питання було лише у його рівні.

«Мені здається, НБУ «тягнув» із рішенням, аби встановити такий курс, який би відповідав не тільки теперішнім даним, але й очікуванням щонайменше на пів року. Іншими словами, такий курс, який би не довелося знову змінювати за місяць чи два», переконаний Євген Дубогриз.

Він також додав, що коли б регулятор вирішив підіймати його поступово – наприклад, в травні до 32-33, потім в червні, потім в липні – це б створило, погані очікування у бізнесу та населення.

А нинішній офіційний курс максимально наближений до ринкового.

«Мені здається, курс на рівні 37 грн/дол. США містить всі негативні очікування по подорожчанню долара, підвищенням ставок в США та інших чинниках повзучої девальвації», зазначив Євген Дубогриз.

Що подорожчає після зміни курсу?

На тлі того, що офіційний курс максимально наближений до того, який ми бачимо в обмінниках Євген Дубогриз вважає, що через зміну курсу певного коригування зазнають роздрібні ціни на пальне та транспортну складову у вартості інших. Але він впевнений, що значного зростання не буде.

«На ціни вплив, звичайно буде. Основний вплив через очікуване підвищення вартості палива. Але тут не очікую значних змін в цінах, крім цієї паливної складової. В нас зараз ціни визначаються більше платоспроможністю населення, ніж курсом. Якщо не вистачає грошей, люди просто не купуватимуть імпортні товари, які піднімуться в ціні. Якщо взагалі піднімуться», сказав він.

Експерт ринку нафтопродуктів Сергій Куюн зазначив, що рішення НБУ взагалі може не вплинути на рівень цін на заправках, бо трейдери, мовляв, взагалі, після насичення ринку нафтопродуктами хотіли знижувати ціни, а тепер просто не будуть цього робити, через зростання курсу.

«Розрахунок на базі формули держрегулювання показує, що поточні ціни на заправках мають всі шанси утриматися без підвищення. Цьому буде також сприяти й зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, яке спостерігається у липні», сказав Сергій Куюн.

А от бізнесмен та власник мережі магазинів медичних товарів Олексій Давиденко переконаний, що всі імпортні товари подорожчають на 25-30%:

«За ними піднімуться в вартості та товари українського виробництва де присутня складова імпортної сировини та імпортних комплектуючих».

Хоча й уточнив, що це відбудеться не одразу.

На думку підприємця, перегляд цін варто очікувати на: