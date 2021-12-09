16-річним дітям хочуть дозволити вступати в партії та балотуватися на виборах

Верховна Рада внесла на розгляд законопроєкт про зміни, які стосуються виборчого законодавства. Згідно з ним, українці з 16 років зможуть ставати членами партій та балотуватися на місцевих виборах.

Про це NNS дізнався з повідомлення novyny.live.

Запропоновані групою нардепів зміни стосуються цивільного кодексу, питань виборів та місцевого самоврядування, громадських звернень та об’єднань. Відповідні документи опублікували на сайті парламенту.

Які зміни пропонують народні депутати

Зазначається, що у внесеному законопроєкті пропонують дозволити балотуватися на посаду депутата, сільського, селищного чи міського голови не лише тим, хто має право голосу, але і громадянам, яким до дня виборів виповнилося 16 років.

Також з цього ж віку українцям пропонують дозволити вступати до політичних партій. Однак про надання права голосу в законопроєкті мова не йде.

Окрім цього, пропонується активно долучати неповнолітніх громадян віком від 16 років до громадського життя, зокрема до слухань. Законопроєкт пропонує гарантії врахування ідей та пропозицій неповнолітніх українців.

Також в Україні пропонують дозволити бути засновниками та членами громадських організацій з 16 років.

Зазначається, що у петиціях та зверненнях також пропонують враховувати голоси громадян з 16 років.

Зміни до цивільного кодексу

Через такі політичні нововведення, депутати пропонують зміни до цивільного кодексу. Зокрема до статті про надання повної цивільної дієздатності. Її пропонують розширити відповідним пунктом, який стосується політичної діяльності з 16 років.

Тобто, якщо громадянин України віком 16 або 17 років отримав письмову згоду від батьків, опікунів, усиновлювачів чи органу опіки на реєстрацію кандидатом до органів місцевого самоврядування, то після реєстрації кандидатури, він чи вона стає повністю цивільно дієздатною.