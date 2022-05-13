У «Дії» запускають грантовий фонд на підтримку бізнесу під час війни. Як отримати 125 тисяч гривень.

Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає NNS.

«Грантовий фонд розрахований на підтримку 300 підприємств мікро- і малих підприємств. Їхня підтримка під час війни – одне з найважливіших завдань держави, оскільки вони становлять фундамент економіки країни», інформує Федоров.

Грант – 125 тисяч гривень (€4000). Заявку можна подати відсьогодні, 13 травня, на порталі “Дія”.

Хто може подати заявку на грант:

бізнес, який розміщений в області, де ведуться або велися бойові дії;

бізнес, який виїхав з цих областей та тимчасово розгорнувся в більш безпечному місті;

бізнес, який постраждав внаслідок бойових дій, але все одно продовжує працювати та може це підтвердити.

Пріоритет у відборі надається компаніям, які створюють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ.

Відбором заявок буде займатися комісія з незалежних бізнес-експертів, повідомив Федоров.

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