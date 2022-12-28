Розстріл сім’ї з 8 осіб з дітьми в Макіївці: кого покривають окупанти – подробиці

Страшна трагедія сталася 26 грудня в окупованій Макіївці, вона шокувала своєю звірячою жорстокістю. Стався розстріл сім’ї із 8 осіб, троє з яких – діти. Незважаючи на заяву місцевих “правоохоронців” про затримання підозрюваних, із ними виявилося не все так просто: з великою ймовірністю вбивство вчинили кадировці. Інформацію про злочин збирав Обозрєватєль, передає НСН

Не пошкодували навіть дітей

Вбивство сталося 26 грудня у Червоногвардійському районі Макіївки, який межує з обласним центром. У хорошому приватному будинку на вул. Прогресивній жила родина ромів.

Коли молодий чоловік увечері повернувся додому, то застав страшну картину: тіла його батьків, двох сестер та їхніх двох дітей, а також власної дружини з маленьким синочком. Усіх їх було застрелено в голову.

Чоловік зателефонував до місцевого “райвідділу поліції” близько 21 години, а вже вранці “МВС ДНР” бадьоро відрапортувало про затримання чотирьох підозрюваних. У повідомленні також було зазначено про вбитих чотирьох неповнолітніх: зважаючи на все, не виповнилося 18-ти мамі однієї дитини.

Страшна розправа, зокрема над дітьми, одному з яких був лише рік, вразила місцевих жителів, які вимагали знайти й покарати винних. Вимагали негайного правосуддя і навіть страти.

А в соціальних мережах, на Telegram-каналах окупантів почали поширюватися вкиди про те, що вбивство сім’ї – нібито справа рук “української ДРГ”. Щоправда, у це відмовилися вірити навіть місцеві.

“Це повна маячня! Ці люди не мали жодного стосунку до “нової влади” – звичайна циганська сім’я” – розповіли мешканці Макіївки. За їхніми словами, ця родина тут жила давно: “Осілі роми, не кочові. Охайні, нормальні люди” – поділилася жінка.

Дивні нестикування

Житель Макіївки, який одночасно втратив дочку та онука, повідомив російським журналістам, що злочинці забрали лише автомобіль ŠKODA, а ось із дому нічого не взяли. На загиблих залишилися надіті золоті прикраси (носити їх у великій кількості – традиція ромів).

Це ставить під сумнів твердження “поліції“, що затримані підозрювані керувалися жагою наживи. Та й у принципі не факт, що затримали саме вбивць.

“Зараз у “республіці” про законність і правосуддя нема чого й казати. Вбивство цілої родини викликало величезний резонанс, який потрібно було терміново погасити, тому не відкидаю, що затримали цапів-відбувайлів” – вважає колишній співробітник карного розшуку з Донецька.

За його словами, в окупованому місті просто не залишилося нормальних фахівців, а розкрити вбивство за кілька годин місцеві “силовики” точно не могли.

“У СІЗО пачками кидають невинних, одним більше чи менше – для окупаційної влади не має жодного значення. Головне, показати “результат” – каже колишній співробітник карного розшуку з Донецька.

Хто і за що розстріляв родину

Після трагедії в соцмережах також з’явилося безліч коментарів, ніби сім’я торгувала наркотиками. Проте місцеві жителі стверджують, що це не так.

“Сусіди кажуть, що вони торгували на ринку продуктами, одягом. Зараз кожен виживає як може, але наркотиками ці люди точно не займалися” – говорить місцева мешканка.

І все ж “слід наркотиків” тут може бути. За словами місцевих, в одному із сусідніх будинків справді є така точка, і цілком можливо, що злочинці просто переплутали будинок.

“Якщо вони наркозалежні, то відмову продати їм товар могли сприйняти агресивно. А в результаті сталася трагедія” – вважають люди.

Багато чуток ходить зараз і безпосередньо про вбивць. “Правоохоронці” не розкривають про них жодної інформації, повідомлялося лише, що вони були “у неадекваті”, тому їх не змогли одразу допитати. А ось чи є вони військовими – про це мовчать. Враховуючи, що у їхній квартирі під час обшуку було знайдено автомат і гранати, таке цілком можливо. Та й роз’їжджати містом озброєній автоматичною зброєю групі цивільних – нереально.

“Багато чуток ходить про те, хто вбивці сім’ї. В інтернеті пишуть, що може навіть “вагнерівці” – зеки, яких набрали з російських в’язниць. Але у нас їх немає – вони всі на фронті” – поділилися люди.

У місті кажуть, що вбивцями виявилися чеченці – точніше кадировці. “Сусід у мене “в погонах”, я чула, як він обговорював це по телефону. До того ж те, що ці приїжджі тут творять, неможливо описати: нахабні, раптом що – хапаються за зброю, чіпляються до дівчат, влаштовують погроми в кафе” , – розповіла жінка. А про те, як вони тероризують мешканців тимчасово окупованої території, відомо давно. Те саме відбувається і в сусідній Луганській області.

Якщо вбивство справді вчинили кадировці, які вважають за краще перебувати подалі від місць бойових зіткнень, але неодмінно піаряться в Tik-Tok, то це багато що пояснює. А також означає, що ймовірність притягнення до відповідальності вбивць, які розстріляли сім’ю, близька до нуля. Цих “синів Кадирова” просто бояться чіпати.

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