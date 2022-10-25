«Розбита техніка, загиблі окупанти» – січеславські десантники нищать ворога (фото)

Січеславські десантники продовжують нищити окупантів на фронті. Військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади завдають максимального ураження російським загарбникам.
Про це повідомляє пресцентр Генштабу, передає NNS.
“Розбита ворожа техніка, загиблі окупанти…Січеславські десантники продовжують завдавати максимального ураження російським загарбникам, впевнено крокуючи вперед!”, – йдеться у повідомленні Генштабу.
Прессцентр оприлюднив фото гарної роботи наших воїнів.
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