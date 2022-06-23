Росіяни намагаються оточити ЗСУ під Лисичанськом: війна в Україні 23 червня – ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 23 червня триває вже сто двадцяту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках, у період 22 червня – 1 липня 2022 року у Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил республіки білорусь. Під час нього планується відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу.
В рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання з підрозділами сил спеціальних операцій білорусі із залученням інструкторів збройних сил російської федерації. Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності.
- На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Вдосконалює оборонні позиції у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Агресор продовжує обстріли підрозділів Сил оборони у прикордонних районах Сумської області.
- На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на недопущенні виходу Сил оборони в тил угруповання окупаційних військ, що діє на Слов’янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.
- На Слов’янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ. Ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угрупування військ у районі міста Ізюм противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку.
- На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районі міста Лисичанськ та блокуванні основних логістичних шляхів.
- На Сєверодонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.
- На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка. Намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу.
- На Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює обстріли з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.
- На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій.
На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи. У подальшому не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
На Криворізькому напрямку агресор здійснює інженерне вдосконалення позицій.
Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки. Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр” (сумарний залп – до 40 ракет).
Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 34430 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1504 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3632 (+18) од,
- артилерійських систем – 756 (+4) од,
- РСЗВ – 240 (+1) од,
- засоби ППО – 99 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 183 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6),
- крилаті ракети – 137 (+0),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2548 (+5) од,
- спеціальна техніка – 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.