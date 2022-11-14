Російські військові заради розваги вбили на Херсонщині червонокнижних хом’яків. Вони жорстоко знущалися над безневинними тваринками. Про це розповіли в українській організації із захисту тварин UAnimals, передає NNS.

Окупанти прив’язали гризунів до гілок дерев мотузками за хвости та шию. Серед убитих тварин був сірий хом’як, котрого було занесено до Червоної книги України. До вторгнення тварини цього виду охоронялися та оберігалися.

На одній з покинутих позицій ЗС РФ у Херсонській області знайшли місце, де кілька гризунів було повішено. Окупанти зловили їх і прив’язали на гілках дерев за хвости та шию. Знайдені хом’яки були мертві.

“Сірі хом’яки — гризуни з Червоної книги України. До війни вони охоронялися та оберігалися. Це — залишена позиція у степу Херсонщини. Що росіяни зробили з гризунами, серед яких рідкісний сірий червонокнижний хом’як — можна побачити на фото”, — йдеться у повідомленні.

В організації закликали підписати петицію, яка закликає покарати Росію за екологічні злочини на території України. Підписати петицію можна ТУТ.

Український природозахисник Михайло Русин розповів, що на позиції бійців Збройних сил України також прийшов сірий хом’як. Його українські оборонці назвали бойовим.