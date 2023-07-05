Російська армія втратила половину своєї боєздатності під час війни в Україні – начальник Генштабу Британії

Російська армія втратила половину своєї боєздатності під час війни в Україні. Про це заявив начальник Генштабу Британії адмірал Еноні Радакін, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Російська армія втратила половину своєї боєздатності під час війни проти України, зокрема 2500 танків, а головний удар контрнаступу Києва ще попереду, – заявив Ентоні Радакін

Його заяву оприлюднила Financial Times.

Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії, – сказав Радакін під час слухань у британському парламенті

За його даними, минулого року російська армія випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому разі може виробляти 1 млн снарядів на рік.

Вона втратила 2500 танків і в кращому разі може виробляти 200 танків на рік, – повідомив він

Радакін відкинув припущення про те, що контрнаступ України просувається повільно, заявивши, що оборона Росії “ніколи не була одиничним актом” і що військова стратегія Києва “розтягувати та завдавати ударів” поступово ламала російські оборонні лінії.

Радакін визнав, що “сильніша, ніж очікувалося” щільність російських мінних полів, відсутність українського прикриття з повітря та “не вся техніка, яку вони хотіли”, ускладнили кампанію. Але він також сказав, що несправедливо прив’язувати Україну до конкретних часових рамок і що “Росія зараз настільки слабка, що вона не має сил для власного контрнаступу”.

Нагадаємо, онтрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Західні ЗМІ активно повідомляють, що воно просувається повільніше, ніж очікувалося.

За даними британської розвідки, Росія удосконалила тактику, спрямовану на уповільнення контрнаступних операцій української бронетехніки на півдні України. В основі цього підходу лежить інтенсивне використання протитанкових мін.

Секретар РНБО Данілов заявив, що на даному етапі контрнаступу головне завдання ЗСУ – нищити живу силу і техніку окупантів. Чим більше буде знищено, тим більше буде звільнено – підкреслив він.

Тим часом Сили Оборони України продовжують просуватися вперед на Запоріжжі і Донеччині.

Ще новини України і світу: Британська розвідка пояснила, яку тактику застосовують окупанти при контрнаступі ЗСУ