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Росіяни завдали ракетного удару по Південноукраїнській АЕС

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Росіяни завдали ракетного удару по Південноукраїнській АЕС

Росіяни завдали ракетного удару по Південноукраїнській АЕС. Про це повідомляє вранці 19 вересня Енергоатом, передає NNS.

Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції, що у Миколаївській області.

Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

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Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.

Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи! – наголошують в Енергоатомі.

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Вирва від нічного вибуху ворожої ракети у промисловій зоні Південноукраїнської АЕС: діаметр – 4 метри, глибина – 2 метри

Росіяни глумляться над загиблими внаслідок ракетного удару у Вінниці

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