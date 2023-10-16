Росіяни штурмують Авдіївку: в ГУР назвали мету

Росіяни штурмують Авдіївку з великою інтенсивністю вже декілька днів. В Головному управлінні розвідки назвали мету ворога, передає НСН з посиланням на канал-24.

Росіяни нібито хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця 2023 року, однак це не єдина ціль ворога.

Наступаючи на Авдіївку, Росія хоче розконцентрувати українські війська. Про це в інтерв’ю одному з українських телеканалів сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

За словами Юсова, українські сили продовжують наступальні операції та просуваються на кількох напрямках. Своєю чергою, росіяни вживають заходити, щоб зупинити просування українських сил.

Як приклад він навів бої за Авдіївку, сказавши, що Росія намагається змусити Україну перекинути свої підрозділи під це місто.

Разом з тим ворог не просто чекає, поки ми звільнятимемо наші території, а намагається вживати заходів. Ті самі події навколо Авдіївки. З метою розконцентрувати, розосередити, перегрупувати наші сили. З метою змусити перекинути наші підрозділи туди, – заявив Юсов.

Представник розвідки додав, що ГУР не коментуватиме найближчі плани Сил оборони. Однак, за словами Юсова, стратегія наступна – деокупувати Південь, зокрема перерізати сухопутного коридору до Криму, та звільнити Схід.

Нагадаємо, за даними Генштабу, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Тут наші воїни відбили понад 15 атак ворога.

Ще новини України: Наступ росіян на Авдіївку провалився – ISW