Росіяни почали використовувати нову тактику у війні з Україною: що змінилося

Після останніх гучних невдач на фронті росіяни почали використовувати нову тактику у війні з Україною. NNS розповість, що саме змінилося.

Російські війська тепер залучають все більше авіації, що говорить про те, що запаси їхньої зброї закінчуються. Про це в ефірі Апостроф TV заявила керівниця пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що на південному напрямку за минулу добу і зокрема, в ніч на 23 вересня, ворог дуже активно використовував авіацію.

“Минулого вечора, коли ворог намагався атакувати Миколаївщину, чотири дрона було збито нашими протиповітряними силами – двома ракетами одразу чотири дрона – це їхня така тактика”, – наголосила керівниця прес-центру.

За допомогою цих дронів росіяни намагається вражати об’єкти інфраструктури, зокрема атакували кілька разів порт “Очаків”, намагаються вражати українські позиції, – це використання нової тактики, і це говорить про те, що, дійсно, запаси закінчуються, вони підтягують ті резерви, які ще для них є відкритими.

Вдень 23 вересня дронами-камікадзе з моря було атаковано Одесу. Один “Шахід-136” (іранський безпілотник) був збитий над морем силами протиповітряної оборони.

Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, виникла пожежа. Загинула одна цивільна особа.

В ОК “Південь” повідомили, що площа пожежі, яка виникла в результаті влучання дронів-камікадзе в адмінбудівлю в припортовій зоні Одеси, сягнула 350 кв.м. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків.

“Тим не менш, ми продовжуємо свій вогневий контроль і, незважаючи, що вони обстрілюють тилові території, зокрема Миколаїв цієї ночі потерпав від обстрілів – вражено і портову і промислову інфраструктуру, Нікопольшину рано вранці дуже потужно обстріляли з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії, там є загиблі, є поранені, ще тривають роботи з розбору завалів”, – розповіла Гуменюк.

За її словами, саме вогневий контроль України змушує загарбників нервувати і зупиняти підтягування резервів – по Каховському мосту, незважаючи на його критичний стан, вони намагалися пересувати колону техніки, але ЗСУ зупинили їх вогнем.

Також, ворог продовжує використовувати альтернативні способи – понтонні, поромні переправи, вкрадені з портів баржі, і, розсереджуючи таким чином свої запаси і резерви, вони підтягують їх з різних напрямків, навіть використовуючи не придатні для цього узбережжя, де вони ув’язають у багнюці, застряють, починають самі собі рятувальні операції, але дуже відчайдушно намагаються підтягувати резерви.

“Ми виявляємо ці місця, влучаннями зупиняємо цю роботу, але вони розсереджені, їх багато, тому роботи в нас теж багато”, – наголосила очільниця.

Вона також додала, що росіяни сподіваются, що часткова мобілізація допоможе їм провести ротацію, хоча не пояснюють, як вони зможуть підтягнути туди сили, якщо не буде сполучення через Дніпро. Вони, дійсно, у відчаї, і знають одне, що у крайньому випадку в них завжди є можливість перейти під егіду міжнародного гуманітарного права.

За словами Гуменюк, на півдні у тяжких умовах, під безперервними обстрілами українські воїни між тим поволі просуваються вперед.

Крок за кроком захисники України звільняють українські землі та закріпляються на відвойованих у ворога позиціях.

“Бої йдуть запеклі. На півдні досить спекотно. Вогонь йде з одного боку і з іншого. Але ворог все ж таки поступається. Поступово території ми закріплюємо за собою. Це його напружує. Обстрілів стає то менше, то більше – залежно від того, яку кількість боєприпасів ми вразили за ніч”, – зазначила Гуменюк.

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