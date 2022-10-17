Росіяни почали нову тактику ядерного терору в Україні. Про це заявляє Енергоатом, аналізуючи дії ворога протягом останніх днів, передає NNS.

Упродовж останніх днів російські загарбники, обстрілюючи територію всієї України, навмисне цілили в підстанції, з’єднані високовольтними лініями зв’язку з українськими атомними електростанціями, – повідомляє Енергоатом.

Хоча ці підстанції розташовані доволі далеко (160–200 км) від українських атомних станцій, проте внаслідок їх пошкодження відбувається відключення ліній зв’язку, через які передається електроенергія з АЕС в енергосистему України. Й у разі припинення роботи цих ліній зв’язку енергоблоки АЕС аварійно відключаються, відтак станції опиняються в режимі блекаута з включенням дизель-генераторів.

Сьогодні після обстрілу підстанції в Дніпропетровській області та вимкнення єдиної працюючої лінії 750 кВ саме так уже вчетверте сталося на ЗАЕС. Також відбулися збої в роботі іншої лінії 750 кВ у напрямку Південноукраїнської АЕС. На станції відчули її відключення, але, на щастя, воно не мало негативних для АЕС наслідків.

Вочевидь російські ядерні терористи серйозно розглядають такий сценарій ядерного шантажу задля нанесення українським атомним станціям ще більшої шкоди з непередбачуваними наслідками. Реалізація подібного сценарію підтверджується також діями окупантів на Запорізькій АЕС.

В Енергоатомі зазначають, що останніми днями загарбники почали активно підвозити дизельне паливо на станцію, готуючись до її тривалої роботи в режимі блекаута, який може стати наслідком виведення з ладу української енергетичної інфраструктури, яка забезпечує зв’язок ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою.

Тож створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС є хоча й важливим кроком з погляду ядерної та радіаційної безпеки, проте його буде недостатньо в умовах постійних обстрілів підстанцій та ліній електропередачі, дистанційно зв’язаних з атомними станціями. Потрібно негайно зупиняти агресора, щоб він не мав змоги реалізувати свої злочинні плани. Необхідно якнайшвидше вводити весь набір санкцій проти російської ядерної галузі, включаючи Росатом, Росенергоатом та інші підприємства, які напряму беруть участь у реалізації цих планів, – констатують в Енергоатомі.



Росіяни почали використовувати нову тактику у війні з Україною: що змінилося