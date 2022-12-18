Росія запускає по Україні «літальні трубки». Що це таке, в інтерв’ю «Главкому» пояснив авіаексперт, науковий співробітник полтавського Музею важкої бомбардувальної авіації, ексльотчик найшвидшого у світі важкого бомбардувальника Ту-22М3 Геннадій Дерикаптан, передає НСН.

Експерт розповів, що російські окупанти запускають ракети з імітатором ядерної боєголовки – саме їх називають «літальними трубками».

«Імітатор – це, грубо кажучи, просто макет», – уточнив Дерикаптан.

Навіщо Росія запускає по Україні ракети з імітаторами ядерних боєголовок

Росія запускає ракети з імітатором ядерної боєголовки, щоб відволікати Збройні сили України.

«Ми говоримо про ракету Х-55, яка може містити ядерну боєголовку. Вона дуже схожа з Х-555, просто старіша. Допустимо, летить Ту-95МС. Він несе шість таких ракет. Наприклад, чотири з них – зі звичайною бойовою частиною, а дві – з імітаторами. Але ми ж не знаємо, що вони з імітатором. Тому, аби відволікати Збройні сили і змушувати їх полювати за цими «літальними трубками», вони їх і використовують. Ми ж використовуємо ресурси, щоби їх збивати», – пояснив Дерикаптан.

Авіаексперт зазначив, що для ворога запуск цих «літальних трубок» – найдешевша річ.

«І у той час, коли ми відволікалися на цю болванку з імітатором, ракета з бойовою частиною може пролетіти і влучити кудись. Їхня мета – відволікання наших ресурсів і уваги. Це тактика», – сказав Дерикаптан.

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