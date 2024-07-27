Росія відводить частину військ із Запоріжжя: стало відомо, куди перекидає

Росія відводить частину військ із Запоріжжя і перекидає їх на інші напрямки. На Запорізькому напрямку попри усі прагнення у окупантів не виходить створити “кулак”. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко .

Росія перекидає резерви в район Торецька та Часового Яру із Запорізької області. Також окупанти зменшили час підготовки живої сили, повідомляє Андрющенко, передають «Новини України – НСН».

В приоритеті переміщень – Запорізька область (Розівка/Пологи). Продовжують заходити цілком сформовані підрозділи. Проте, цього тижня трохи сповільнився трафік – пішов на зменьшення, – розповів він

Одночасно, за його даними, збільшилась кількість “доукомплектованих” підрозділів.

Тобто з узбережжя Маріупольсько-Бердянської агломерації росіяни вибирають з баз підготовки особовий склад. Також спостерігаємо скорочення часу підготовки до 10-15 днів максимум. Ці штурмовики рухаються на північ Донецької області, – додав радник мера

Росія відводить частину військ із Запоріжжя

Андрющенко підсумовує, що росіяни відверто не встигають заміщувати втрати в поточному стані мобілізації.

Ця дінаміка попри спроби накопичити “ударний кулак” у Запорізькій області вдруге провалюється і вони змушені резерви кидати в район Торецька та Часового Яру, – констатував він

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