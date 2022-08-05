Росія розпочала проти України новий етап інформаційних спецоперацій, — розвідка

Росія розпочала проти України новий етап інформаційних спецоперацій. Її мета посіяти панічні настрої серед населення.

В інформаційному просторі України масово розповсюджуються фейки. Про це NNS дізнався з повідомлення Головне управління розвідки України Міністерства оборони України.

“Використовуючи, зокрема, теракт в Оленівці, ворог знаходить приводи для постійного інформаційного терору та залякування. Він має завдання дестабілізувати та деморалізувати українське суспільство”, йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначають, що агресор поширює неправдиву інформацію та намагається маніпулювати суспільством, підштовхнути до дій, які можуть дестабілізувати країну в період війни.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликає дотримуватися інформаційної гігієни. Україна робить усе можливе для повернення полонених, їхнього обміну, а також розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях України і які фейки поширює Росія