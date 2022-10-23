Росія обстрілює Україну ракетами 2022 року випуску – що це означає

Росія обстрілює Україну ракетами 2022 року випуску. Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов, передає NNS. Журналіст пояснив, що це означає і які дії має терміново робити Україна.

В ракетних ударах РФ застосовує ракети випуску 2022 року. Це говорить, з одного боку, що накопичені запаси високоточної зброї противник вже витратив. Але це говорить також і про те, що РФ продовжує виробляти нове високоточне озброєння різних типів, і по мірі накопичення завдає нових ударів. Тобто припинення атак через повну витрату ракет не відбудеться. На жаль, ворог тривалий час готувався до війни, і саме тому забезпечив замкнутий цикл виробництва снарядів, ракет та мін, що дозволяє утримувати перевагу у засобах ураження усіх типів, – пише Бутусов.

На його думку, зараз РФ докладає усіх зусиль, щоб збільшити виробництва ракет, снарядів та мін за рахунок комплектуючих, які виробляються в країнах, де нема санкцій проти Росії. І без сумнівів, знайти необхідні рішення противник зможе, сучасні технології розповсюджені і у недемократичних країнах. Тому через деякий час противник зможе збільшити виробництво боєприпасів, посилити обстріли.

Ракети і снаряди не закінчаться, треба деяким керівникам припинити самих себе обманювати, – каже військовий журналіст.

Він вважає, що для перемоги Україні треба концентрувати зусилля на досягненні парітету у засобах ураження, та у системах, які пришвидшують реагування та точність цілевказання.

Не можна чекати, що наші потреби в боєприпасах повністю закриють країни НАТО, нам треба багато БК. Необхідне оборонне планування, визначення стратегії та тактики, які б будувались на досягненні якісної переваги над противником. За допомоги НАТО та завдяки доступу до західних технологій у нас є усі можливості для досягненні парітету з РФ у деяких ключових видах озброєнь. Іншого шляху у нас нема, – каже Юрій Бутусов.

Росія обстрілює Україну ракетами для ядерних ударів — розвідка