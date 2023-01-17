Революційна постанова: українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їх особисті дані

Вже незабаром українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їх особисті дані. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав її революційною, передає НСН.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає, що кожен українець зможе дізнатися, хто переглядав його особисті дані. Повідомлення надходитимуть у “Дію”. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кожен випадок фіксуватиметься у “Трембіті” — системі, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою. Вона функціонує з 2020 року.

“Такі випадки фіксуватимуться в «Трембіті». А вам надходитиме пуш-сповіщення в Дії, що певний державний орган запитував персональні дані”, – пише міністр цифрової трансформації.

Українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їх особисті дані – Федоров

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