Служба безпека України перехопила чергову телефонну розмову російського військового з дружиною. У ній рашист назвав Путіна дебілом і розповів дружині про стан своєї армії. Він поскаржився на рівень забезпечення харчуванням і спрогнозував, що «головне місиво попереду», передає NNS, посилаючись на офіційний сайт СБУ.

Чергова перехоплена розмова російського окупанта з дружиною яскраво демонструє моральний стан військових РФ та ставлення до них власних командирів.

Окупант скаржиться на відсутність нормального харчування. Замість штатних сухпаїв видають малоїстивні консерви:

«Дали якусь консерву, яку жерти неможливо. Відкрили тушонку, а там одні дупи курячі. У зампотилу зник КАМАЗ з сухпайками. Тепер нам жерти нема чого», – каже рашист.

Так само несхвально окупант відгукується і до дій свого командування:

«Слухайте більше нашого президента-дебіла… Я з першого дня казав, що це не приведе до хорошого… Місиво ще попереду основне… Хвалені калібри-хрінібри нічого не допомагають».

На що дружина окупанта зробила висновок, що «план не спрацював». При цьому вона не шкодує про те, що росія вторглася на територію сусідньої держави. А каже, що треба було “діяти більш жорстко з самого початку”.

Росіянин підсумував розмову сподіванням «дотягнути до пенсії» і піти з армії.

Послухати розмову можна на сайті СБУ за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

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