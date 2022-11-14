Два тижні в Україні спостерігається певне «ракетне затишшя». Останнього масованого удару росія завдала у понеділок 31 жовтня. В ОК «Південь» пояснили, з чим це пов’язано, і чого очікувати надалі, передає NNS.

Російські війська не можуть собі дозволити постійно завдавати масовані ракетні удари по території України, оскільки у ворога спостерігається дефіцит крилатих ракет «Калібр»,«Іскандер», Х-555 та Х-101. Про це під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише “Укрінформ”

«Застосування авіаційних ракет відбувається практично щодня – це і Х-59, і Х-31, противник застосовує саме по військах, по тих регіонах, де ведуться бойові дії. Щодо обстрілів критичної інфраструктури, зараз не бачимо за цей тиждень і застосування «шахедів», і ракет крилатих. Очевидно, що противник не може собі дозволити завдавати масованих ракетних ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит цього озброєння. Це стосується й «Іскандерів», і ракет Х-555, Х-101, а також «Калібрів». Особливо «Калібри» у жовтні застосували не так багато, буквально до 15 «Калібрів» було застосовано протягом жовтня, тому очевидно, що мають дефіцит із цими ракетами», – повідомив Ігнат, додавши, що росіяни не можуть їх швидко виготовити і поставити на носії.

Водночас він нагадав, що постійно відбуваються обстріли прифронтових міст реактивною артилерією, а також зенітними комплексами С-300, які ворог має в надлишку.

Відповідаючи на питання, чи означає нинішнє затишшя, що ворог збирає сили для чергового масованого обстрілу, речник зазначив, що затишшя це умовне, адже війна триває і обстріли Бахмуту, Авдіївки постійно тривають. На сьогодні спостерігається лише зменшення ракетних обстрілів. Однак ворог накопичує свої сили, наголосив речник.

Речник командування Повітряних сил зазначив, що, Росія у майбутньому може “використовувати як крилаті ракети, так і ударні безпілотники”. Обстрілів Росією території України можна чекати в будь-який час, не тільки в понеділок.

“Зрозуміти хвору голову не можна і щось прогнозувати не можна, як і не можна було з упевненістю спрогнозувати цю війну проти України”, – сказав він.

За словами Юрія Ігната, є різні прогнози, коли буде завдано удару, від різних аналітиків і розвідки.

“Зрозуміло, що Росія не відмовилася від своїх намірів і далі тероризуватиме український народ, битиме по нашій інфраструктурі”, – сказав він.

Речник командування Повітряних сил додав, що Росія може “використовувати як крилаті ракети, так і безпілотники ударні”.

“Знаємо, що в море зараз вийшли і носії “Калібрів”, які раніше вивели. Тому обстрілів можна чекати в будь – який час”, – сказав Ігнат.

Росія накопичує ракети і безпілотники для нового масованого удару по Україні — Повітряні сили