Чи може бути ще одна ракетна атака 9 травня – в ОК «Південь» відповіли

В ніч на вівторок росіяни атакували Україну 25-ма крилатими ракетами, 23 з яких було збито. А отже, ворог не досяг практично жодних результатів, на які розраховував. Чи може бути ще одна ракетна атака 9 травня – у сакральне для росіян свято? Своїми прогнозами поділилися в ОК «Південь», передає НСН.

Російські війська можуть завдати чергового ракетного удару й протягом сьогоднішнього дня зважаючи на “символізм”. Але не виключено, що ворог може вичекати і вдатися до атаки вночі, або вже наступного дня. Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Ми говоримо про те, що ворог продовжуватиме тероризувати і спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напрузі населення протягом щонайменше сьогоднішнього дня точно. Тому треба уникати скупчень людей, дійсно свідомо ставитися до небезпеки, яку окупанти наразі несуть, – каже Гуменюк.

За її словами, наразі в Чорному морі корабельне угрупування ворога складає 18 одиниць, з яких 5 ракетоносіїв. Звісно, вночі росіяни трохи “відстрілялися”, але ще щонайменше 28 ракет типу “Калібр” вони тримають напоготові.

Вони мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь “перемоги”, знаємо про їх тяжіння до символізму тощо. Дійсно, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть, то хотіли на полі бою. Але й тут зазнали поразки. Тому ворог буде шукати будь-яку іншу “перемогу, – зазначила Гуменюк

Вона не виключила, що різні тилові регіони України можуть опинитися під загрозою ракетних атак, в тому числі і протягом сьогоднішнього дня.

Водночас ворог може витримувати паузу, щоб створити додаткове напруження. Або ж навпаки протягом дня буде тривале очікування і вночі, або ж наступного дня, наприклад, вони можуть завдати удару, – припускає Гуменюк

Ще новини України: Нічна ракетна атака 9 травня – все, що відомо (фото)