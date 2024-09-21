Путін збільшив кількість армії на 180 000: у третій ОШБР прокоментували указ диктатора

Як повідомлялося раніше, Путін збільшив кількість армії на 180 000 солдат, підписавши відповідний указ. У третій ОШБР прокоментували указ диктатора і назвали мету.

Командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук в ефірі телемарафону прокоментував указ російського диктатора Путіна про збільшення чисельності Збройних сил країни-агресора на 180 тисяч людей, передають «Новини України – НСН».

Навіщо Путін збільшив кількість армії на 180 000 солдат

На думку Кухарчука, російський диктатор хоче переломити хід війни в Україні, зламати нашу оборону.

Моральна стійкість, хоробрість та інші якості в збройних силах в тій чи іншій армії можуть мати вирішальне значення, окрім тих випадків, коли кількість може бути досягнута до такої межі, що вона все одно буде переважати…. Але враховуючи їх мобілізаційний потенціал, судячи з їх стратегії, вони собі мету ставлять — максимально досягти кількісного потенціалу для того, щоб нас переломити, – наголошує військовий

Кухарчук заявив, що росіяни постійно поповнюють свій особовий склад. Він повідомив, що наша країна, яка має менший мобілізаційний ресурс, може протистояти військам РФ за допомогою технологізації.

Нагадаємо, керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що російська влада хоче завершити війну проти України своєю перемогою до кінця 2025-початку 2026 року. Це пов’язано з тим, що росіяни прогнозують, що вже з літа наступного року у них почнуться серйозні проблеми в економіці та з мобілізацією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Чим загрожує окупація Покровська – розповіли у Третій штурмовій

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