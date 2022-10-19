Путін ввів військовий стан на окупованих територіях України – що це означає

На сьогоднішньому засіданні радбезу рф президент країни-агресорки Путін ввів військовий стан на окупованих територіях України. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає NNS.

Військовий стан вводиться на територіях так званих «ДНР», «ЛНР», а також у захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей.

Путін ввів військовий стан – що це означає

Відповідно до закону рф, владі дозволено вживати різноманітних заходів. Чиновники можуть:

Ввести військову цензуру за відправленнями та повідомленнями, контролювати телефонні переговори.

Затримувати громадян та транспортні засоби

Посилити охорону громадського порядку та охорону військових, важливих державних та спеціальних об’єктів.

Вводити комендантську годину (забороняти громадянам перебувати на вулицях та в інших громадських місцях у певний час доби).

Заборонити чи обмежити виїзд громадян за межі регіону.

Використовувати ЗМІ для оборонних потреб.

Влаштовувати особистий огляд громадян, їхніх речей, житла та транспортних засобів.

Вилучати необхідне для потреб оборони майно в організацій та громадян

Залучати громадян до виконання робіт для потреб оборони, до відновлення зруйнованих систем життєзабезпечення, участі у боротьбі з пожежами

Організувати евакуацію об’єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони.

Додамо, що кордони рф у зв’язку з військовим станом на окупованих територіях закривати не планується, – повідомив Пєсков.

У восьми регіонах запроваджується ‘середній рівень реагування’. Це анексовані Крим і Севастополь, Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області.