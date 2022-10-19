Путін ввів військовий стан на окупованих територіях України – що це означає

На сьогоднішньому засіданні радбезу рф президент країни-агресорки Путін ввів військовий стан на окупованих територіях України. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає NNS.
Військовий стан вводиться на територіях так званих «ДНР», «ЛНР», а також у захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей.
Путін ввів військовий стан – що це означає
Відповідно до закону рф, владі дозволено вживати різноманітних заходів. Чиновники можуть:
- Ввести військову цензуру за відправленнями та повідомленнями, контролювати телефонні переговори.
- Затримувати громадян та транспортні засоби
- Посилити охорону громадського порядку та охорону військових, важливих державних та спеціальних об’єктів.
- Вводити комендантську годину (забороняти громадянам перебувати на вулицях та в інших громадських місцях у певний час доби).
- Заборонити чи обмежити виїзд громадян за межі регіону.
- Використовувати ЗМІ для оборонних потреб.
- Влаштовувати особистий огляд громадян, їхніх речей, житла та транспортних засобів.
- Вилучати необхідне для потреб оборони майно в організацій та громадян
- Залучати громадян до виконання робіт для потреб оборони, до відновлення зруйнованих систем життєзабезпечення, участі у боротьбі з пожежами
- Організувати евакуацію об’єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони.
Додамо, що кордони рф у зв’язку з військовим станом на окупованих територіях закривати не планується, – повідомив Пєсков.
У восьми регіонах запроваджується ‘середній рівень реагування’. Це анексовані Крим і Севастополь, Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області.