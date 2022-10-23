Мобілізований росіянин Вадим Булатов не встиг повоювати в Україні навіть тижня, і був знищений ЗСУ, мабуть, встановивши рекорд. З моменту його походу до військомату до загибелі минуло усього дев’ять днів.

Про цю історію пише канал-24, посилаючись на СтратКом ЗСУ, передає NNS.

Зазначається, що росіянин з міста Коркіно Челябінської області прийшов у військкомат 29 вересня, 4 жовтня вже був під Херсоном, а 8 жовтня його ліквідували.

За словами брата загиблого, у мобілізованих не було навчання, їх одразу кинули на передову, де ті й завершили безславно свою “військову кар’єру”. ЗСУ накрили їх вогнем прямо в окопі. Загинули п’ятеро, ще одному окупанту вдалося вижити.

Ця історія – чергове підтвердження, що росія використовує мобілізованих у якості гарматного м’яса. Мешканці країни-агресорки, що відправили на війну в Україну своїх мобілізованих чоловіків, синів, братів, все частіше отримують похоронки…

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