«Провокації на Великдень з численними жертвами» – Україна і рф зробили заяви

У рф заявили про те, що Україна нібито готує «провокації на Великдень з численними жертвами». Таку заяву зробив начальник Національного центру управління обороною рф Михайло Мізінцев, якого цитують провладні ЗМІ росії, передає NNS, посилаючись на Громадське.

У рф перераховують регіони, де можуть статися «провокації». Це Запорізька, Миколаївська, Одеська Сумська і Харківська області.

Міноборони росії заявило про певні 70 мобільних груп з «націоналістичних батальйонів» на автомобілях, оснащених мінометами. Вони нібито мають обстріляти православні храми та церкви у ніч проти 24 квітня і потім звинуватити російських військових.

А для «зйомок та негайного розкручування фейків» нібито планується залучити велику кількість західних репортерів, заявляють у рф.

Зазначимо, що перед цією заявою заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін розповів, що наразі Росія активізує діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп. У Нацполіції очікують, що напередодні Великодніх свят російська сторона може вдатися до провокацій, щоби потім перекласти відповідальність на Україну.

Єнін зазначив, що вже неодноразово спостерігалися спроби рф гатити по території військових частин та місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів.

«Ті ж самі об’єкти можуть стати мішенню ворожих ДРГ. Хочу вчергове звернути увагу на пильність наших громадян, за допомогою, яких нам вдається часто виявляти ворожих інформаторів та коригувальників вогню», — сказав він.

Окрім того, Єнін наголосив: якщо в певній області не відбуваються бойові дії, це не означає, що там неможливі терористичні акти.