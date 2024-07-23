Продовження воєнного стану і мобілізації: Зеленський вніс у Раду законопроєкти

ОНОВЛЕНО, Президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації в Україні.

Відповідні законопроєкти зареєстровані 23 липня, свідчать дані з сайту парламенту, передають “Новини України – НСН“.

У пояснювальних записках до документів вказано, що термін дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні мають продовжити з 12 серпня на 90 діб. Тобто до 9 листопада 2024 року.

ОНОВЛЕНО: Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжено до 9 листопада 2024 року Верховна Рада підтримала закони президента на сьогоднішньому засіданні.

Продовження воєнного стану і мобілізації буде вже в 12-те

Нагадаємо, у травні цього Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану і загальної мобілізації до 11 серпня. Це стало 11-им продовженням воєнного стану і мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

А 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов’язані, призовники і резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані – номер мобільного телефону, фактична адреса проживання та email (за наявності). Це потрібно було зробити до 16 липня включно.

Згідно із новим законом, усі військовозобов’язані, які раніше мали статус «обмежено придатний», мають повторно пройти ВЛК. Зробити це потрібно до 4 лютого 2025 року.

Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Ще новини України: Зеленський готовий ПЕРЕДАТИ посаду президента, але є одна умова: інтерв’ю ВВС