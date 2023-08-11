Оприлюднено постанову про виплати військовим: що змінилося

Як повідомлялося раніше, Уряд визначився і затвердив розміри доплат Захисникам України. Постанову про виплати військовим вже оприлюднено. Що змінилося, на які суми і кому розраховувати, розбиралися Ліга.Фінанси, передає НСН.
Кабінет Міністрів опублікував на своєму сайті постанову №836 від 9 серпня 2023 року про зміни до порядку виплати додаткової винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану.
Загальні правила виплати залишилися незмінними.
Розмір виплат починається з 30 000 грн для військових, які здійснюють бойові чи спеціальні завдання, і підвищуються до 100 000 грн для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України.
Також до наказів про виплату додаткової винагороди у розмірі 100 000 грн зараховуються:
- поранені на лікуванні;
- захоплені в полон;
- загиблі (виплата здійснюється за весь місяць, у якому людина загинула).
Для військових, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 000 грн
Виплати військовим: що змінилося
У постанові з’явилися нові види додаткової винагороди, передбачені недавно ухваленим законом:
- військовим, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), – від 15 000 до 30 000 грн;
- військовим, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), визнані обмежено придатними або непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження – у розмірі 20 100 грн;
- військовослужбовцям строкової військової служби – 6000 грн;
- курсантам вищих військових навчальних закладів та прирівняним особам – 2350 грн.
Зміни застосовуються з 1 червня 2023 року.
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