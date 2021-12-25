Причиною безробіття в Україні назвали надлишок людей з вищою освітою: яких вакансій найбільше і скільки платять

У базі Державної служби зайнятості (ДСЗ), станом на 1 грудня, налічувалося 61 тис. вакансій. Найвищий попит – на робітників переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі та транспорту, повідомляє NNS, посилаючись на Курс України. Загалом майже 70% відкритих вакансій зачіпають робітничі професії. У той же час, майже 60% тих, хто перебуває на обліку, мають вищу освіту. Це і є головною причиною безробіття в Україні, — вважають спеціалісти.
Станом на 1 грудня, на обліку у державній службі зайнятості перебувало 261 тис. безробітних, розповіла начальник Управління надання послуг населенню ДСЗ Інна Бондіні. Тобто, їхня кількість на 200 тисяч перевищує кількість відкритих вакансій.
При цьому Бондіні зазначає: останнім часом ситуація на ринку праці почала покращуватись.
“Це можна пояснити зняттям жорстких карантинних обмежень – почали відновлювати роботу ті підприємства, які закривалися на період жорсткого локдауну”, – відмітила вона.
Яких вакансій в Україні найбільше
За професійними групами найбільший попит у роботодавців мають, насамперед, представники робітничих спеціальностей. Зокрема:
- кваліфіковані робітники із інструментом – 23% вакансій;
- робітники з обслуговування, експлуатації та обладнання машин – 18%;
- некваліфіковані працівники – 13%;
- працівники сфери торгівлі та послуг – 12%.
Топ-5 професій грудня, які були найбільш популярні на ринку праці, також складається з робітничих спеціальностей. Мова йде про:
- слюсарів-ремонтників;
- водіїв;
- продавців;
- швачок;
- підсобних робітників.
Яку зарплатню пропонують роботодавці
Якщо оперувати даними служби зайнятості, то у грудні середня заробітна плата серед вакансій, які подавали роботодавці, складає 8 900 грн. Однак є сфери, де заробітні плати набагато вищі:
- у ІТ середня плата 12 тис. грн.;
- у будівництві – 11,3 тис. грн,
- фінансова та страхова діяльність – 10,3 тис. грн;
- сфера водопостачання, каналізації та поводження з відходами – 10 тис. грн;
- добувна промисловість та розробка кар’єрів – 10 тис. грн.
Про причини безробіття
Головною причиною безробіття в Україні Бондіні назвала невідповідність умов праці та рівня зарплат їхнім вимогам. Роботодавці пропонують невисокі офіційні заробітні плати, люди ж на це все частіше не згодні.
“Також мало вакансій за тими професіями, які користуються попитом. Якщо ми подивимося на структуру безробітних лише за рівнем освіти, то майже 60% людей, які перебувають на обліку – з вищою освітою. Натомість майже 70% вакансій – за робітничими професіями. Тобто, є невідповідність попиту і пропозицій, через що люди залишаються без роботи”, – зазначила вона.
Ще одна причина – дуже низька трудова мобільність: в Україні дуже небагато людей готові поїхати по хорошу роботу в інше місто. Проте ті, хто це, все ж таки, робить, їдуть, насамперед, до:
- Києва;
- Львова;
- Одеси;
- Харкова;
- Дніпра;
- Запоріжжя;
- Кривого Рогу.
Найвищі офіційні заробітки очікувано зафіксували у Києві – у середньому 20 481 грн (на 177 грн менше від вересневого рівня). Найнижчі – у Чернівецькій області, де у середньому заробляють по 10 878 грн (мінус 98 грн).
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