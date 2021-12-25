Причиною безробіття в Україні назвали надлишок людей з вищою освітою: яких вакансій найбільше і скільки платять

У базі Державної служби зайнятості (ДСЗ), станом на 1 грудня, налічувалося 61 тис. вакансій. Найвищий попит – на робітників переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі та транспорту, повідомляє NNS, посилаючись на Курс України. Загалом майже 70% відкритих вакансій зачіпають робітничі професії. У той же час, майже 60% тих, хто перебуває на обліку, мають вищу освіту. Це і є головною причиною безробіття в Україні, — вважають спеціалісти.

Станом на 1 грудня, на обліку у державній службі зайнятості перебувало 261 тис. безробітних, розповіла начальник Управління надання послуг населенню ДСЗ Інна Бондіні. Тобто, їхня кількість на 200 тисяч перевищує кількість відкритих вакансій.

При цьому Бондіні зазначає: останнім часом ситуація на ринку праці почала покращуватись.

“Це можна пояснити зняттям жорстких карантинних обмежень – почали відновлювати роботу ті підприємства, які закривалися на період жорсткого локдауну”, – відмітила вона.

Яких вакансій в Україні найбільше

За професійними групами найбільший попит у роботодавців мають, насамперед, представники робітничих спеціальностей. Зокрема:

кваліфіковані робітники із інструментом – 23% вакансій;

робітники з обслуговування, експлуатації та обладнання машин – 18%;

некваліфіковані працівники – 13%;

працівники сфери торгівлі та послуг – 12%.

Топ-5 професій грудня, які були найбільш популярні на ринку праці, також складається з робітничих спеціальностей. Мова йде про:

слюсарів-ремонтників;

водіїв;

продавців;

швачок;

підсобних робітників.

Яку зарплатню пропонують роботодавці

Якщо оперувати даними служби зайнятості, то у грудні середня заробітна плата серед вакансій, які подавали роботодавці, складає 8 900 грн. Однак є сфери, де заробітні плати набагато вищі:

у ІТ середня плата 12 тис. грн.;

у будівництві – 11,3 тис. грн,

фінансова та страхова діяльність – 10,3 тис. грн;

сфера водопостачання, каналізації та поводження з відходами – 10 тис. грн;

добувна промисловість та розробка кар’єрів – 10 тис. грн.

Про причини безробіття

Головною причиною безробіття в Україні Бондіні назвала невідповідність умов праці та рівня зарплат їхнім вимогам. Роботодавці пропонують невисокі офіційні заробітні плати, люди ж на це все частіше не згодні.

“Також мало вакансій за тими професіями, які користуються попитом. Якщо ми подивимося на структуру безробітних лише за рівнем освіти, то майже 60% людей, які перебувають на обліку – з вищою освітою. Натомість майже 70% вакансій – за робітничими професіями. Тобто, є невідповідність попиту і пропозицій, через що люди залишаються без роботи”, – зазначила вона.

Ще одна причина – дуже низька трудова мобільність: в Україні дуже небагато людей готові поїхати по хорошу роботу в інше місто. Проте ті, хто це, все ж таки, робить, їдуть, насамперед, до:

Києва;

Львова;

Одеси;

Харкова;

Дніпра;

Запоріжжя;

Кривого Рогу.

Найвищі офіційні заробітки очікувано зафіксували у Києві – у середньому 20 481 грн (на 177 грн менше від вересневого рівня). Найнижчі – у Чернівецькій області, де у середньому заробляють по 10 878 грн (мінус 98 грн).

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