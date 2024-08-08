Нічна повітряна атака 8 серпня – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 8 серпня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 8 серпня 2024 року противник ударив 2-ма балістичними ракетами «Іскандер-М» по Харківщині із Бєлгородської обл. – рф, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямку Єйськ – рф.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Нічна повітряна атака 8 серпня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Вночі над Дніпропетровською областю оборонці неба з ПвК «Схід» збили ворожу ракету та розвідувальний безпілотник.

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