Масована повітряна атака 7 листопада: удари по енергетиці, багато руйнувань, пожежі і постраждалі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака 7 листопада. Вона почалася ще з вечора напередодні і тривала майже до обіду у четвер. ППО працювала у 11 областях України. Основного удару було завдано по столиці. Ворог, зокрема, бив по енергетиці, використовуючи нову тактику. Багато руйнувань і є постраждалі.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У ніч на 07 листопада 2024 року (із 21.00 6 листопада) ворог завдав удару 106-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф, ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 12.00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Масована повітряна атака 7 листопада: ситуація в регіонах

Київщина

Київ

Російська армія вночі і вранці знову атакувала столицю України ударними безпілотниками. Це була масована атака. На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Повітряна тривога у місті тривала вісім годин. Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників в шести районах міста зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на зараз відомо про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає.

Через нічну атаку безпілотниками пошкоджено будівлі КК “Київавтодор” і сім одиниць спецтехніки, без постраждалих, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Нижче інформація про наслідки ударів в різних районах Києва.

У Голосіївському районі:

є пошкодження квартири в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою;

виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв., Пожежу ліквідовано. Пошкоджено 4 авто. Потерпілих немає.

У Печерському районі:

сталася пожежа ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв.,часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

Солом’янській район:

на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Одна людина постраждала.

уламки впали на території медичного центру. Виникла пожежа на площі 20 м.кв. Пожежу ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

також уламки впали на нежитлову споруду. Пожежу ліквідовано. Потерпілих немає.

Подільський район:

Загорання житлового будинку. Деталі уточнюються.

В Оболонському районі:

загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.

В Дарницькому районі:

падіння уламків на відкриту місцевість. Без пожежі та потерпілих.

падіння уламків на житловий будинок. Пожежі та потерпілих немає.

Дані оперативного зведення оновлюються.

Відео наслідків атаки на Київ у нашому Телеграмі

Фото наслідків

Більше фото і відео моменту атаки тут: Ворог масовано атакував Київ: у столиці виникли пожежі, багато руйнувань, є постраждалі (фото, відео)

Область

Тривога у Київській області тривала понад 10 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Станом на 8:30 в одному з населених пунктів зафіксовані пошкодження 4 приватних будинків. Зокрема вибиті вікна, пошкоджені дахи та паркани.

Крім того, в одному з районів ліквідована пожежа трав’яного настилу, що виникла внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

Одещина

Вночі ворог атакував Одесу безпілотниками, постраждав один чоловік — повідомили в ОВА.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід. Без пожежі. Також пошкоджено скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

Мешканці одеської 11-поверхівки та навколишніх будинків, що постраждали від нічного удару дронами, залишилися без газу та опалення.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. На місці працюють комунальники та газова служба.

Чиновники обіцяють мешканцям пошкоджених будинків надати допомогу з міського бюджету на відновлення вікон і дверей. А поки комунальники допоможуть тимчасово закрити віконні отвори плівкою. Благодійники організували харчування та гарячі напої для мешканців і працівників служб, які працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Фото наслідків удару по Одесі

Миколаївщина

У ніч на 7 листопада силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п’ять БпЛА типу «Shahed 131/136».

Житомирщина

Внаслідок удару російських БПЛА по енергооб’єкту на Житомирщині – були частково знеструмлені Житомирська і Рівненська області. Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу, як дозволила безпекова ситуація. Станом на зараз світло більшості абонентів вже повернули.

Черкащина

Повітряна тривога у Черкаській області тривала майже шість годин.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Оборонці під час тривоги знищили чотири “шахеди”.

Минулось без потерпілих. Руйнацій від падіння уламків немає.

Кіровоградщина

У ніч на 7 листопада на Кіровоградщині відпрацювала ППО.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі.

«Ніч і ранок в області знов під звуки сирен. Працювали оборонці неба», — йдеться у повідомленні

За інформацією посадовця, обійшлося без надзвичайних подій.

Херсонщина

На Херсонщині в ніч з 6 на 7 листопада збили російський БПЛА “Shahed”.

Про це у Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Удари по енергетиці: у росіян нова тактика

Росія точково атакує енергетичну інфраструктуру України дронами. Окупанти намагаються економити ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

“Росія Шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації”, – зазначив він

Як пояснив Коваленко, темпи виробництва ракет не дозволяють Росії вести інтенсивну війну з їх постійним використанням. Натомість “Шахеди” – це дешевший інструмент, хоч ефективність дронів швидше підходить для терору цивільних, ніж для використання по намічених цілях.

Керівник ЦПД додав, що рівень ефективності “Шахедів” складає близько 10%.

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