Нічна повітряна атака 4 жовтня: є руйнування і постраждалий – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 4 жовтня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди».

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що уночі 4 жовтня 2024 року ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури України, випустивши із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф. та мис Чауда – Крим 19 ударних БпЛА типу «Shahed».

9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила).

Нічна повітряна атака 4 жовтня: ситуація в регіонах

Київщина

У Дарницькому районі сталося загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки – під час збиття ворожого БпЛА вибило металопластикову раму. Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Кіровоградщина

Чергова ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

“У Голованівському районі пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств. Легкі травми отримав працівник підприємства”, – написав він

Відповідні служби вже працюють, додав Райкович.

Ще новини України: Масована нічна повітряна атака 3 жовтня: ворог запустив 105 «Шахедів» – все, що відомо