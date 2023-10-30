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Нічна повітряна атака 30 жовтня: збито усі цілі, але є руйнування – все, що відомо

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Нічна повітряна атака 30 жовтня: збито усі цілі, але є руйнування – все, що відомо
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Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 30 жовтня. НСН розповість все, що відомо про неї на даний момент. Матеріал доповнюється..

Інформація від Повітряних Сил

У ніч на 30 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну 12-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Про це повідомляють у Повітряних Силах України.

Пуски КАР Х-59 було здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, «шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ -рф.

Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нічна повітряна атака 30 жовтня: збито усі цілі, але є руйнування – все, що відомо

Нічна повітряна атака 30 жовтня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Вночі оборонці з ПвК “Схід” збили в небі над Дніпропетровською областю дві ворожі ракети. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватний будинок, легковий автомобіль, ворота та паркани.

Нічна повітряна атака 30 жовтня: збито усі цілі, але є руйнування – все, що відомо

Нічна повітряна атака 30 жовтня: збито усі цілі, але є руйнування – все, що відомо

Нічна повітряна атака 30 жовтня: збито усі цілі, але є руйнування – все, що відомо

Нічна повітряна атака 30 жовтня: збито усі цілі, але є руйнування – все, що відомо

Ще новини України: Нічна ракетна атака 28 жовтня: цього разу мішенню була Дніпропетровщина

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