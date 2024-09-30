Нічна масована повітряна атака 30 вересня: збили 68 цілей, постраждала залізниця – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна масована повітряна атака 30 вересня. Окупанти запускали по Україні ракети і «Шахеди». Більшість цілей вдалося збити, але є руйнування, виникли пожежі. Зокрема, постраждала залізнична інфраструктура.

“Новини України – НСН” розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 30 вересня 2024 року (із 19.00 29.09 по 08.00 30.09) ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76-ти засобів повітряного нападу противника:

однієї балістичної ракети «Іскандер-М» із окупованого Криму;

однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;

однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

73 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Курськ, Єйськ, Орел – рф.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Нічна масована повітряна атака 30 вересня: ситуація в регіонах

Київщина

Київська область

Ворог здійснив чергову масовану нічну атаку ударними дронами на Київщину.

Тривога тривала 7 годин.

В області результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Постраждалі відсутні. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

Уламки збитих цілей зафіксовані в 6 районах області.

В п’яти районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникли загорання трав’яного настилу та стерні.

В одному з районів внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку. В іншому – уламки пошкодили цвинтар.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Київ

Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт «Shahed». На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Миколаївщина

У ніч на 30 вересня окупанти завдали ударів по Миколаївській області безпілотниками. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Силами та засобами Протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу “Shahed 131/136”.

Сьогодні вночі, 30 вересня, у районі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури у Баштанському районі. Залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих уточнюється, – йдеться у повідомленні

Постраждала залізнична інфраструктура

Вночі “Укрзалізниця” повідомляла, що у зв’язку з ворожим обстрілом у Миколаївській області, перегін Долинська — Миколаїв було закрито для руху поїздів з міркувань безпеки. Поїзд 121/122 Київ — Миколаїв буде курсувати до ст. Долинська.

Вже зранку в “Укрзалізниці” повідомили, що продовжують долати наслідки нічних ворожих обстрілів на Миколаївщині. Пасажири поїзда №122/121 Київ — Херсон дісталися станції Долинська, звідки о 08:00 вирушить перший автобусний трансфер до Херсона та Миколаєва. Зворотний рейс до Києва ввечері поки що так само планується з автобусними трансферами від херсонського (16:40) та миколаївського вокзалів (21:46) із посадкою до вагонів по станції Долинська.

“Всіх довеземо так чи інакше”, – запевняють у відомстві

Черкащина

Під час повітряної тривоги сили ППО, мобільних вогневих груп і протидії РЕБ у межах Черкаської області загалом знищили 20 ворожих БпЛА.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, обійшлося без потерпілих.

На Уманщині через падіння уламків загорілось поле з кукурудзою. Пожежу ліквідували. Обстеження території триває.

Дніпропетровщина

Вночі оборонці з ПвК “Схід” знищили над Дніпропетровською областю ракету і «Шахед».

Сумщина

Під час нічної атаки “Шахедами” в Сумській області було збило вісім російських безпілотників.

Про це повідомила Сумська ОВА.

“Сьогодні вночі, 30 вересня, у небі над Сумщиною наші зенітники збили 8 ворожих “Шахедів”, – вказано в заяві

У військовій адміністрації подякували підрозділам ППО територіальної оборони, Сухопутних військ, Повітряних сил ЗСУ за злагоджену роботу та ефективне використання зброї, за захист і збережені життя.

Харківщина

Пожежа у лісовому масиві спалахнула через атаку росіян у ніч проти 30 вересня на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, вночі у понеділок під час атаки “шахедів” у Богодухівському районі Харківщини загорілася лісова підстилка. Вогонь охопив кілька гектарів.

“30 вересня 05:13 Богодухівський р-н Краснокутська ТГ. Внаслідок удару БПЛА “Шахед” горіла лісова підстилка на площі 3 га”, – зазначив Синєгубов

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