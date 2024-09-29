Нічна повітряна атака 29 вересня: виникла пожежа – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 29 вересня. Росіяни запускали по Україні «Шахнди». Більшість вдалося збити, але не обійшлося без руйнувань

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

Повітряні сили повідомляють, що вночі 29 вересня 2024 року противник випустив по Україні 22 ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Єйськ, Курськ – рф, Чауда – Крим).

В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БпЛА у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

Нічна повітряна атака 29 вересня: ситуація в регіонах

Миколаївщина

Вночі 29 вересня російські загарбники атакували Миколаївську область “Шахедами”. Сталася пожежа. Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено освітній заклад.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА у своєму телеграм-каналі.

Посадовець зазначив, що в ніч на 29 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 БпЛА типу “Shahed 131/136”.

Внаслідок нічної ворожої атаки ударними дронами типу “Shahed-131/136” в Шевченківській громаді пошкоджено заклад освіти. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Більш детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає, – розповів Віталій Кім.

Сумщина

Сьогодні вночі, 29 вересня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 6 ворожих “Шахедів”.

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